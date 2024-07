A gyerekei is ott lesznek a meggyilkolt kézilabdázó, Simsik Cynthia temetésén

A korábban Magyarországon is kézilabdázó Simsik Cynthiát akkor kezdték el keresni a hatóságok a múlt héten, amikor a telefonjáról egy öngyilkossággal kapcsolatos üzenetet küldtek az apjának.

Azóta már kiderült, hogy az üzenetet a nő telefonjáról a párja, a korábbi nyomozó férfi küldte az apának, miután meggyilkolta a saját otthonukban.

A gyilkos ezek után nem tudta megfelelően elrejteni a holttestet, majd 5 nappal később feladta magát a rendőrségen. A nőt ma fogják eltemetni Párkányban. A gyilkosság után kiderült az is, hogy a férfi rendszeresen bántalmazta a nőt.

Nekünk ez nagyon nehéz. Éppen egy hete ölték meg a lányomat. Mikor találkoztam a keresés első napján a vejemmel itt a háznál, abban a pillanatban itt volt a kislányom tőlem 3 méterre. Valószínű a vízaknába volt betéve”

– mondta a Borsnak Cynthia apja. Simsik Tibor a gyilkosság után egy héttel a nagyobbik unokájával, feleségével és lányával visszament Cynthia otthonához, hogy ott emlékezzenek meg róla.

"Szerintem egy beteg ember. Ezt csak egy beteg ember tudja megcsinálni. Nem voltunk jó véleménnyel a vejünkről. Egy nárcisztikus, egoista, paranoiás ember volt”

– mondta a férfi a gyilkosról, Cs. Györgyről. Szerinte csak arra tartotta a lányát, hogy cseléd legyen a házukban.

Az apa elmondása szerint Cynthia többször is mondta nekik, hogy a férfi megverte, megpofozta. Azonban ők hiába mondták neki, hogy hagyja el, jöjjön el onnan, a közös gyerekük miatt ezt nem akarta megtenni.

"Beletörődött. És ez lett a végeredménye, itt van tessék” – mondta elcsukló hangon a lapnak Simsik Tibor. Neki most a legfontosabb, hogy a két unokáját biztonságban tudja.

"A pszichológus tanácsára Dominiknak elmondtuk, hogy meghalt az anyukája. Már azt is tudja, hogy Gyuri bántotta. Most sírt először. Most amikor meglátta a tetthelyet, a házat, ahol 5 évig élt.

Mia 4 éves, ő még csak sejt valamit. Nincs anyuka. Mindig ezt mondja mikor keresi”

– magyarázza az apa. Bevallása szerint fontos őszintének lenni a gyerekekkel, mert csak így alakulhat ki a kölcsönös bizalom.