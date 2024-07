Sok volt a botrányos megnyitó a távközlési óriásnak: bojkottálja az olimpiát

A C Spire távközlési szolgáltató neve a magyar fogyasztóknak talán kevésébé ismerős, de az Egyesült Államok egyik jelentős magántulajondú távközlési vállalatáról van szó. A mississippi székhelyű cég az ország egyik legjobb értékelését kivívó szolgáltatója, amely a párizsi olimpia megnyitója után közleményt adott ki a látottakról. Ebben – írja a Mandiner – az áll, hogy a cég

elfogadhatatlannak tartja, amit a drag queenek, Törpapák és Jabbák a párizsi olimpia megnyitóünnepségén tettek Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora c. képével.

A vállalat ezért úgy döntött, hogy az olimpiával kapcsolatos összes reklámját visszahívja, további minden együttműködést megszüntet az év legjelentősebb, nemzetközi érdeklődéssel kísért sporteseményével kapcsolatban.

A cég kifejezte: „megdöbbentette őket Az utolsó vacsora kigúnyolása”, így azt a döntést hozták, hogy valamennyi, az olimpia idejére vásárolt reklámblokkot lemondják. Erről az X nevű közösségi felületen a következő bejegyzést tették közzé:

A vállalat döntése sokakban szimpátiát váltott ki. Mississippi állam republikánus kormányzója, Tate Reeves üdvözölte a cég döntését, arra az X-en reagált a következő szavakkal: „Büszke vagyok arra, hogy Mississippiben a magánszektor felemelte a szavát és a sarkára állt. Istent nem lehet kigúnyolni. A C Spire meghúzta a józan, megfelelő határvonalat.” Sok felhasználó a vállalat eredeti, illetve a kormányzó bejegyezése alatt fejezte ki támogatását a C Spire döntésével kapcsolatban. Volt olyan hozzászóló is, aki bejegyzésében elárulta: a C Spire döntése arra inspirálja, hogy felmondja szerződését jelenlegi szolgáltatójánál, és a céggel kössön új szerződést.

A fényekkel megvilágított Eiffel-torony és az olimpiai ötkarika a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitóünnepségén 2024. július 26-án

Fotó: MTI/AP/Pool AFP/Lionel Bonaventure / MTI/AP/Pool AFP/Lionel Bonaventure

A párizsi olimpia pénteken, július 26-án lezajlott hivatalos megnyitója rendkívüli indulatokat váltott ki. A szervezők az esemény alatt lezúduló csapadékról nem tehetnek, ám mint az Origo arról beszámolt, a több mint 3 órás parádé egyes műsorszámai sokakból ellenszenvet váltottak ki. A kereszténység gyalázása mellett a performanszok egy része vastagon át volt itatva LMBTQ-propagandával.