Soros embere elismerte, vereséget szenvedtek Orbántól

A Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations - OSF) néhány napja nyilvánosságra hozta, hogy a csaknem hároméves belső átalakítás lezárása után az első jelentősebb kötelezettségvállalása egy 400 millió dolláros csomag lesz, amelynek célja „a zöld gazdaságfejlesztés” támogatása. Binaifer Nowrojee, az OSF márciusban kinevezett elnöke ezzel kapcsolatban interjút adott az Associated Pressnek (AP). Önmagában a célországok listája is figyelemre méltó: Brazília, Mexikó, Dél-Afrika, Szenegál, Malajzia és Indonézia. Ezek közül kettő a BRICS tagja, de a többi is óvatos lépéseket tett az utóbbi időben Kelet felé. Ráadásul olyan ásványkincsekkel rendelkeznek, amelyekre a Nyugatnak szüksége lenne, ha versenyben akar maradni Kínával – írta a tuzfalcsport.blogstar.hu.

Az OSF elnöke egyébként azt is elárulta, hogy a hálózat egy elképesztő, 25 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik jelenleg, az irányítását pedig teljesen átvette a Soros család. A szervezet igazgatótanácsának néhány éve még 20 tagja volt, mára viszont hat főre zsugorodott, és közülük hárman a rokonsághoz tartoznak. Az igazgatótanács vezetését 2022-ben vett át Soros György Alex nevű fia, tőle származik a nagy átalakítás ötlete is.

Az OSF elnöke hangsúlyozta: ez továbbra is a küldetésük marad, bár a megközelítésük változhat, mert a világ megváltozott. „Néhány országban, ahol az OSF éveken keresztül jelentős befektetéseket eszközölt, megszűnt a politikai ellenvélemény és a szabad véleménynyilvánítás tere. Ezek közé tartozik Mianmar, amelyet 2021 óta a hadsereg irányít, és Magyarország, ahol Orbán Viktor miniszterelnök kormánya gyakorlatilag kiszorította az OSF-et és a Soros által alapított Közép-európai Egyetemet. A tekintélyelvűség és a populizmus számos országban, köztük európaiakban is egyre nagyobb teret hódít” – kesergett.

Vagyis lényegében elismerte, hogy minden ellenkező állítással szemben a valós céljuk a politikai befolyásolás volt, de azt is, hogy Orbán Viktorba beletörött a bicskájuk, és részben ez kényszerítette az OSF-et a teljes működési struktúrájának átalakítására.

