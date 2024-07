Két gyereket halálra késelt egy tinédzser Angliában és többen megsérültek

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az angliai Southportban tartott rendezvényen egy őrjöngő férfi késsel támadt a gyerekekre. A Merseyside Police tájékoztatása szerint két gyerek meghalt, és kilenc további gyerek is megsebesült, köztük hat súlyosan, valamint két felnőtt is, szintén súlyosan. Korábbi értesülések nyolc sebesültről szóltak, halálos áldozatról nem.

A hatóságok az ügyben őrizetbe vettek egy 17 éves fiút gyilkosság és gyilkossági kísérleti gyanújával. A gyanúsítottnál egy kést is találtak.

A rendőrség szerint ugyan a tett indítéka nem világos, az esetet egyelőre nem terrorcselekményként kezelik. Hozzátették: a késelés ügyében nem keresnek további személyeket. A késelés egy 6-11 év közötti gyerekek számára tartott, Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen történt.

Iszonyatos és mélyen megdöbbentő hírek érkeztek Southportból. Gondolatban az áldozatokkal vagyok

- reagált a történtekre Keir Starmer brit miniszterelnök az X-en.

Southport, 2024. július 29. Helyszínt biztosító rendőr 2024. július 29-én, miután egy férfi nyolc embert megkéselt az északnyugat-angliai Southport Meols Cop középiskolájában. Az áldozatokat kórházakban ápolják, a támadót őrizetbe vették. Forrás: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szeretném megköszönni a rendőrségnek és a mentőszolgálatoknak a gyors reagálást. Folyamatosan tájékoztatnak a fejleményekről

- tette hozzá. Később, a két gyerek halálhíréről értesülvén Starmer televíziós nyilatkozatot adott, amelyet több adó is közvetített, és ebben kijelentette: biztos abban, hogy az egész brit társadalmat mélyen megrázta az eset.

Néhány napja arról is beszámoltunk be, hogy gyilkossági kísérlet miatt letartóztattak egy tinit Angliában, aki egy 30 éves férfire támadt.