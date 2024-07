Szánthó Miklós: A bécsi általános iskolások 70 százaléka nem beszél németül

Hova vezet az évtizedek óta tartó, tömeges, kontroll nélküli illegális migráció és egy, a kulturáját, történelmét, nyelvét - szóval önmagát - megtagadó "nyílt társadalom" találkozása? Hát ide: a bevándorlók nem is érzik szükségét, hogy integrálódjanak (pláne hogy asszimilálódjanak), hiszen nincs is mihez

- posztolta Facebook oldalán a főigazgató. Nyugat-Európa az ő szemükben (is) feloldódott az "all different, all equal" progresszív semlegességében - sőt maga lett a nagy, üres Semmi. A semmihez pedig igen nehéz kötődni - maradnak ezért a bevándorlók inkább saját maguknál és saját nyelvüknél - mondta.

Kiemelte, hogy Ausztriában most az újabb családegyesítési hullám hozta felszínre a súlyos problémát, nevezetesen azt, hogy az elvileg osztrák iskolarendszer a gyakorlatban megszűnik német nyelvűnek lenni és olyan "osztrákokat" képez, akik sosem lesznek osztrákok - hacsak nem fosztjuk meg az osztrák mivoltot a német nyelviségtől.

Az Osztrák Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a helyzet főleg Bécsben súlyos, de általános jelenségről van szó: a fővárosi általános iskolások 70 százaléka nem németül beszél a mindennapi életben, az első osztályosok egyharmada pedig egyáltalán nem tudja követni a nyelvet. Havonta (!) annyi kiskorú migráns érkezik Bécsbe "családegyesítés" címén, hogy 14 iskolai osztályt is feltöltenek - vélekedett.

Csak abban bízhatunk, hogy a migrációt elutasító jobboldali erők, főleg a #PatriotsforEurope-hoz tartozó Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ megálljt parancsol ennek az őrületnek az őszi választasok után - immáron kormánypártként

- zárta sorait.