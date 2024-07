Szélsőbaloldali, antiszemita, LMBTQ-propagáló: bemutatjuk Kamala Harrist, Sorosék jelöltjét

Kamala Harris

Fotó: Jim WATSON / AFP

Idegtépő nevetése megihlette az internetezőket

Kamala Harris hetente többször is hivatalos programokon vesz részt, ám ezeken az eseményeken sokszor legalább annyira kínos helyzetekbe hozza magát, mint Joe Biden elnök. Többek között a Fox News amerikai hírhálózat is igyekezett megfejteni, miért csinálja ezt Kamala Harris, aki még a legkomolyabb helyzetekben is képes arra, hogy hisztérikus vihogásba kezdjen. Az alelnök egyfajta mém, a YouTube-on még egy tízórás verzió is fellelhető a legidegtépőbb nevetései összevágásából.

Fotó: The Spectator

Iskolabuszokról beszélt összevissza

Arról már a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be, hogy az alelnök korábban nem zárkózott el attól sem, hogy egy interjú során az elektromos iskolabuszokról áradozzon, illetve arról, hogy mennyire imádja ezeket a járműveket. Azt nem árulta el, hogy miért, azonban majdnem egy percen keresztül sikerült ódákat zengenie egy egyelőre elég kevéssé elterjedt járműről. Emellett egy szívmelengető történetet is megosztott a közönségével, amelyben elárulta, hogy ő maga is iskolabusszal járt iskolába.

Kamala Harris alelnök asszony és férje, Douglas Craig Emhoff

Fotó: redcarpet-fashionawards.com

Az e-iskolabusz-program ugyanakkor valószínűleg nem fog az alelnök sikeres projektjei közé tartozni, ugyanis az ilyen járműveket gyártó vállalat nemrég a nehéz piaci körülményekre hivatkozva csődvédelmet kért – számolt be róla a V4NA. A hírügynökség azt is írja, hogy Harris nem csak az iskolabuszokért rajong. Elkötelezett híve a Venn-diagramoknak is. Ez abból is látszik, hogy amikor tudja, szóba hozza őket, legtöbbször akkor is, hogyha egyáltalán nem vágnak a témába. Rendszerint miközben a diagramtípusról beszél, Kamala Harris kéjes mosollyal az arcán a kezével köröket is leír, ezzel bemutatva, hogy milyen is egy Venn-diagram.

Alex Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke és Huma Abedin, Hillary Clinton egykori amerikai külügyminiszter tanácsadója a kenyai elnök és felesége tiszteletére adott díszvacsorára érkezik a washingtoni Fehér Házba 2024. május 23-án. Ők állnak a háttérben, és akarják Kamala Harrist elnöknek

Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin

Soros Györgyék jelöltje Kamala Harris

Arról készítettünk nemrégiben egy összeállítást, hogy nem is csinálnak titkot abból Sorosék, hogy teljes mértékben az ő emberük Kamala Harris. A Soros-birodalom örököse, Soros Alex szinte azonnal jelezte Joe Biden visszalépése után a közösségi oldalán, hogy ők döntenek mindenről az Egyesült Államokban, így a demokraták elnökjelöltjéről is. Soros György fia egy közös fotót posztolt az Instagramra Kamala Harris alelnökkel