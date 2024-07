Szijjártó Péter: A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia

Az elmúlt napokban a délkelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával - ismertette. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, "itt a megértés lassabban halad.". Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is "marad a provokációnál" - írta, hozzátéve, ehhez persze már hozzászokhatott, hiszen egymás mellett ülnek az EU Külügyek Tanácsában.

Úgy folytatta: most azonban Radosław Sikorski "egy újabb határt átlépve hazudott is", amikor azt állította, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter lelkesen támogatta azt a "nonszensz javaslatát", miszerint Ukrajnában tartsák az európai uniós külügyminiszterek következő informális találkozóját. Ezzel szemben az igazság az - közölte Szijjártó Péter -, hogy javaslatának megtétele után azonnal tiltakozását fejezte ki az ülésen, nem is lesz a találkozó Ukrajnában.

Mi pedig tovább dolgozunk olajellátásunk hosszú távú biztonságának helyreállításán

- tudatta, ezért hétfő reggel ismét telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz és Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel. Szijjártó Péter hangsúlyozta: továbbra is határozottan fenntartja az az álláspontot, mely szerint Ukrajna az EU-val kötött társulási megállapodás ellenében jár el, "amikor veszélyezteti energiaellátásunk biztonságát". Ezzel együtt folyamatosan elemzik azokat a lehetséges jogi és műszaki megoldásokat, amelyek "az ukrán tranzittiltástól függetlenül biztosítják olajellátásunk folytonosságát" - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.