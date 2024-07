Szijjártó Péter: Magyarország minden támogatást megad Georgia szuverenitásának védelméhez

Szijjártó Péter. Fotó: Facebook

Ehhez képest az történik, hogy az európai liberális mainstream, a háborúpárti politikusok és a brüsszeli bürokraták el akarják lehetetleníteni Georgia európai integrációs törekvéseinek sikerét

- vélekedett. Elmondta, hogy ilyenkor fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy ez miért is van így? És erre szerinte a válasz az, hogy Georgiának van egy patrióta kormánya. Georgiának olyan kormánya van, amely kiáll a saját nemzeti érdekeiért. Georgiának egy olyan kormánya van, amely ellen kíván állni a külföldi befolyásszerzésnek, helyesen, erről törvényt is fogad el, s olyan kormánya van, amely megvédi a családokat, a hagyományos családmodellt, és erről is törvény fogad el. Kiemelte, hogy emiatt Brüsszel politikai és pénzügyi büntetést is kiszabott, ugyanis befagyasztották a Georgiának ígért források átutalását, és minden létező eszközzel gátolják az integrációs tárgyalások sikerét.

Ezt nagyon is jól ismerjük, hiszen velünk szemben a brüsszeli elit pontosan ezt csinálja

- mondta. A miniszter hozzátette, hogy Brüsszelben azt ma nem viselik el, hogy ha valaki nem úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek. És azt nem viselik el, hogyha valaki ellenáll a háborús és a genderpropagandának. Ezzel összefüggésben ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarország mindezen nyomásgyakorlás ellenére kiáll a nemzeti érdekeiért, a béke mellett, a családok mellett.

Ha feladnánk mindezt, akkor onnantól kezdve elveszítenénk a szuverenitásunkat is. És a szuverenitás az, amihez mindenképpen ragaszkodni kell

- zárta mondandóját, rámutatva, hogy a magyar kormány minden támogatást meg fog adni Georgia szuverenitásának védelméhez is.