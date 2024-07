Társai is lehettek a Donald Trumpot meglövő merénylőnek

Sokkoló merényletet követtek el múlt szombaton Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Az FBI szerint a merénylet végrehajtásában az elkövetőnek nem volt segítője, és eddig nincs nyoma annak, hogy mentális betegségben szenvedett volna vagy bármilyen ideológiát követett volna.

Nem biztos, hogy magányos elkövetőről van szó

Horváth József biztonságpolitikai szakértő az Origónak adott interjúban elmondta, mire utalhat az, hogy a merénylőnek az eddigi információk szerint nem volt társa. Horváth József szerint

az, hogy a férfi egyedül követte el a merényletet, nem jelenti azt, hogy valójában is egyedül volt. A radikális iszlám terroristáknál is azt látjuk, hogy sok esetben a magányos elkövetők mögött a titkosszolgálat előbb-utóbb felderít egy kapcsolati hálót."

Horváth József elmondta azt is, hogy lennie kell egy kapcsolati-baráti körnek, amely hasonló nézeteket vall, akik egymást erősítik, egymásra licitálnak abban a tekintetben, hogy mit tennének Donald Trumppal, milyen szörnyűség lenne, ha Trump lenne az elnök, stb.

Tehát ez alapján lennie kell egy körnek, amely erre a merényletre sarkallta ezt a fiatalt; és arra, hogy megmutassa a baráti körének, vagy egy internetes csoportnak, hogy ő képes egy ilyen merényletet elkövetni. A szakértő szerint ennek óriási az esélye.

Hibázott a titkosszolgálat?

Egy republikánus képviselő szerint több alkalommal kérték a szövetségi kormányt, hogy fokozza Donald Trump védelmét, ezt a kérést azonban egyik alkalommal sem teljesítették. Arra a kérdésre, hogy hibázott-e ebben valaki a hatóságok vagy a titkosszolgálat részéről, Horváth József azt mondta, hogy

igen, itt azt gondolom, hogy az a tragikus helyzet állt elő, hogy annyira polarizálódott az USA politikai élete, főleg ha azt vesszük, miket mondott Joe Biden Trump lehetséges újraválasztása kapcsán, hogy a biztonsági szolgálatokon is végigmegy egy olyan folyamat, amely nagymértékű polarizációt eredményez."

A fotósnak éppen sikerült elkapnia azt a pillanatot, amikor az egyik töltény elsüvít Trump feje mögött.

Horváth József szerint ez oda vezet, hogy adott esetben még ha nincs is kimondva, de középszintű vezetők meg akarnak felelni bizonyos elvárásoknak, tehát, amikor igényli pl. Donald Trump személyzete, hogy fokozzák vagy erősítsék a biztonsági hálót a volt elnök körül, erre néhányan elképzelhető, hogy úgy tekintettek, hogy jó pontot szerezhetnek valakinél, ha ezt nem teljesítik. A másik oldala ennek, hogy az USA-ban is, noha a média és a filmek is mást sugallnak, de komoly emberhiánnyal is küszködnek, ez magánál a mostani merényletnél is látható volt.