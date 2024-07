Donald Trump merénylője korábban belépett volna egy középiskolai lövészklubba, de elutasították

A New York Postnak a két korábbi osztálytársa elárulta, hogy

Crooks néhány évvel ezelőtt a Bethel Park Középiskola lövészcsapatába próbált belépni.

A lap közölte, az iskola lőtere 50 láb hosszú és 21 láb széles, hét lőtérrel.

Egyikük visszaemlékezett, hogy Crooks kegyetlenül rosszul lőtt, egy alkalommal se sikerült eltalálnia a célt, így meg is kapta a "komikusan rossz lövő" címet az osztálytársától. Egy másik osztálytársa pedig azt mondta, hogy iskolában az órákon szeretett vadászruhát viselni, továbbá ő is úgy hallotta, hogy "egyáltalán nem tudott lőni".

Borzalmasan lőtt

- emlékezett vissza az osztálytárs. Hangsúlyozta, korábbi edzőjük több haditengerészt is kiképzett már, így pontosan tudta, kit érdemes bevenni a csoportba - írta meg a Breitbart.

A fiatalok emellett közölték, Thomas több alkalommal is furcsán viselkedett amikor másokkal beszélgetett, több olyan megszólalása is akadt amelyet már akkor is aggasztónak tartottak, részleteket azonban a lapnak nem árultak el. Annyit viszont elmondta, hogy Crooks mondott néhány olyan durva dolgot, amelyet ő ugyan viccesnek szánt, azonban mivel lőfegyvert használnak egy iskolai környezetben, ők mindezeket nem tartották helyénvalónak.

A Die Welt német lap írt arról, hogy

Crooks az egykori osztálytársai szerint egy "csendes", "szociálisan visszafogott" diák volt, aki gyakran tűnt "magányosnak".

Az egyik fiú elmondta, hogy ugyanabba a középiskolába járt, mint az állítólagos lövöldöző, azt mondta a lapnak, hogy Crooksot gyakran zaklatták és piszkálták az iskolában. Öltözködési stílusa miatt rendszeresen gúnyolták.

A középiskola után Crooks mérnöki diplomát szerzett, majd egy idősek otthonába ment el dolgozni. Az FBI szerint a fiatalember alig volt jelen a közösségi oldalakon.

Dan Grzybek, egy kerületi tanácsos a NYT-nek "középosztálybelinek, talán felső középosztálybelinek" jellemezte azt a körzetet, ahol Crooks felnőtt.

A Die Welt szerint az FBI számára Crooks ismeretlen volt, nem találtak mentális betegségre utaló indítékot a támadónál, információjuk szerint nem volt kapcsolata a hadsereggel sem. A nyomozók egyelőre nem ismertek fel semmilyen "ideológiai indítékot" a bűncselekmény mögött. Úgy tudják, szeretett sakkozni és videójátékokkal játszani, valamint programozással is foglalkozott.