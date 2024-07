Lemondásra szólították fel az amerikai titkosszolgálat vezetőjét

Kimberly Cheatle, az amerikai titkosszolgálat igazgatója azt mondta kongresszusi meghallgatásán, hogy a szervezet hibázott, mert nem tudta megakadályozni a július 13-án Donald Trump elleni merényletet. A republikánusok elnökjelöltje egy apró mozdulatnak köszönhetően kisebb sebesüléssel megúszta a merényletet,

melynek viszont meg sem kellett volna történnie, ha a titkosszolgálat megfelelően látja a feladatát.

Cheatle azt nyilatkozta, teljes felelősséget vállal a nem megfelelő biztonsági intézkedésekért, illetve a biztonsági intézkedések hiányáért. Ugyanakkor nem mond le a szervezet irányításáról, mert arra jelenleg magát tartja a legalkalmasabbnak. Ezt arra a levélre válaszként mondta, melyet James Corner republikánus politikus, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke, valamint Jamie Raskin, a testület magas rangú, demokrata tagja közösen intézett neki, és amelyben felszólították a lemondásra.

Donald Trump a Republikánus Nemzeti Kongresszuson nem sokkal az ellene elkövetett merénylet után, bekötött füllel - a lövedék a fülét találta el

Fotó: AFP/Angela Weiss

A meghallgatáson kiderült az is, hogy a politikai gyűlésen, melyen Trumpra rálőttek, többen is látták és gyanúsnak találták a lövéseket később leadó Thomas Matthew Crooksot, és erről szóltak is a titkosszolgálat helyszínen dolgozó ügynökeinek, a támadó azonban ennek ellenére végrehajthatta a merényletet, melynek halálos áldozata is volt. Szintén egyértelművé vált, hogy a tetőt, ahonnan a merénylő lőtt, biztonsági kockázatként értékelték, mégsem hoztak intézkedéseket a biztosítására.

Az igazgató a merénylet után telefonon kért bocsánatot Trumptól. A republikánusok elnökjelöltje a Fox News újságírójának ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy Cheatle személyesen is felkereste. Trump szerint beszélgetésük szívélyes volt, és hangsúlyozta, hogy a titkosszolgálat igazgatója nagyon kedves volt hozzá. Ám az elnökjelölt hozzátette: szerinte a biztosítást végző ügynököknek tisztában kellett lennie a tető jelentette veszéllyel, és

biztosítaniuk kellett volna, hogy senki ne mehessen fel oda.

Különösen azért, mert olyan közel volt beszédének helyéhez, hogy még egy rossz lövő is végzetes találatokat adhatott le onnan. Donald Trump azt is mondta, elképzelhető, hogy az igazgató részére is téves információkat adtak át arról, hogy mekkora potenciális fenyegetést jelent a tető, mint egy lehetséges – és valóban megkísérelt – merénylethez használt hely.