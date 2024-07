A titkosszolgálati vezető azt sem tudja, hányszor kért extra biztonsági intézkedést Trump csapata

Ahogyan arról az Origo már beszámolt, Kimberly Cheatle azt mondta kongresszusi meghallgatásán a Donald Trump volt amerikai elnök ellen elkövetett merénylet kapcsán, hogy a szervezet hibázott, mert nem tudta megakadályozni a merényletet.

Nem tudta megmondani, hány kérés érkezett

A Fox News azt írja, hogy Kimberly Cheatle, a Secret Service igazgatója hétfőn azt mondta, hogy „a butleri rendezvényre vonatkozóan nem volt olyan kérés, amelyet elutasítottak volna Trump volt elnök csapatától".

Valamilyen formában plusz segítséget kértek. Nemet mondtak nekik. Hányszor mondtak nekik nemet? És mire mondott nekik nemet?

- kérdezte Jim Jordan képviselő ohiói republikánus képviselő Cheatle-t, utalva Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivőjének megjegyzéseire. A nő viszont nem tudott egyértelmű választ adni. Ezzel védekezett:

Amit elmondhatok, az az, hogy általánosságban, amikor az emberek részleteket kérnek, vannak olyan esetek, amikor vannak alternatív módszerek, hogy fedezzék a fenyegetést vagy a jelentést.

Kimberly Cheatle

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Hibázott a titkosszolgálat?

Egy republikánus képviselő szerint több alkalommal kérték a szövetségi kormányt, hogy fokozza Donald Trump védelmét, ezt a kérést azonban egyik alkalommal sem teljesítették. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője az Origónak adott interjúban arra a kérdésre, hogy hibázott-e ebben valaki a hatóságok vagy a titkosszolgálat részéről, azt mondta, hogy

igen, itt azt gondolom, hogy az a tragikus helyzet állt elő, hogy annyira polarizálódott az USA politikai élete, főleg ha azt vesszük, miket mondott Joe Biden Trump lehetséges újraválasztása kapcsán, hogy a biztonsági szolgálatokon is végigmegy egy olyan folyamat, amely nagymértékű polarizációt eredményez.

Egy választási gyűlésén szombaton az amerikai elnökjelölt megsérült

Fotó: Trump Campaign Office / Handout/Anadolu via Getty Images

Horváth József szerint ez oda vezet, hogy adott esetben még ha nincs is kimondva, de középszintű vezetők meg akarnak felelni bizonyos elvárásoknak, tehát, amikor igényli pl. Donald Trump személyzete, hogy fokozzák vagy erősítsék a biztonsági hálót a volt elnök körül, erre néhányan elképzelhető, hogy úgy tekintettek, hogy jó pontot szerezhetnek valakinél, ha ezt nem teljesítik. A másik oldala ennek, hogy az USA-ban is, noha a média és a filmek is mást sugallnak, de komoly emberhiánnyal is küszködnek, ez magánál a mostani merényletnél is látható volt.