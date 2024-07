Kiderült, hogy ki volt a Trump merénylőjének halálos áldozata

A PA Trump-gyűlés a bátyám, Corey Comperatore életét követelte. Az egy ember iránti gyűlölet elvitte annak az embernek az életét, akit a legjobban szerettünk. Ő egy hős volt, aki megvédte a lányait. A felesége és a lányai most élték át az elképzelhetetlent. A kisöcsém most töltötte be az 50. életévét, és még annyi életet kellett volna megtapasztalnia. A gyűlöletnek nincsenek határai és a szeretetnek nincsenek határai. Imádkozzatok a sógornőmért, az unokahúgaimért, az édesanyámért, a nővéremért, értem és az unokahúgaiért és unokaöccseiért, mert ez olyan, mint egy szörnyű rémálom, de tudjuk, hogy ez a mi fájdalmas valóságunk