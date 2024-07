Trumpék már biztosak benne, hogy nem Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Donald Trump a Milwaukee-ban tartott republikánus nemzeti jelölőgyűlésen lépett először a nyilvánosság elé azóta, hogy túlélte az ellene elkövetett merényletet a hétvégén. A közönség soraiban hangos éljenzés tört ki, amikor Trump, fülén kötéssel a helyére tartott. A Fox News beszámolója szerint a volt amerikai elnök végül Lee Greenwood híres dalára, a "God Bless the USA"-ra (Isten áldja Amerikát!) lépett be az arénába, és a jelenlévők óriási ovációval fogadták.

Trump hétfőn a rendezvényen hivatalosan is bebiztosította a republikánus jelöltséget: ő a republikánusok elnökjelöltje. A volt elnök meghozta a várva várt döntést az alelnökjelöltről is, és JD Vance ohiói szenátort választotta alelnöknek.

Trump alelnökjelöltje

Fotó: Getty Images via AFP

Trump kampánycsapata reagált az alelnöki vitákra

Trump volt amerikai elnök kampánycsapata most közleményben reagált arra, hogy mit gondolnak az alelnöki vitákról, korábban ugyanis a Fox News tudósítása szerint Kamala Harris, Joe Biden mostani alelnöke elkezdte kritizálni Trump jelöltjét. Brian Hughes, a Trump-kampány vezető tanácsadója azt írta a már említett közleményben, hogy

„nem tudjuk, hogy ki lesz a demokraták alelnökjelöltje, így nem rögzíthetünk időpontot a konvenciójuk előtt. Ha ezt tennénk, az tisztességtelen lenne Gavin Newsommal, JB Pritzkerrel, Gretchen Whitmerrel, vagy bárkit is választ Kamala Harris a jelöltjének."

Lecserélik Joe Bident

Ez alapján úgy tűnik, hogy Trump csapata tudni vagy sejteni véli, hogy

a demokraták végül nem Joe Bident jelölik elnöknek, hanem mostani alelnökét, Kamala Harrist.

Kamala Harris lehet a demokraták elnökjelöltje

Fotó: Anadolu via AFP

Korábban szóltak arról sajtóhírek, miszerint maga Joe Biden mondta, ha beteg lenne, elgondolkodna a visszalépésen. Az Origo épp a minap számolt be róla, hogy Joe Biden amerikai elnök karanténba került. A Fehér Ház közleménye szerint koronavírussal fertőződött meg Joe Biden; az elnök lemondta szerdai kampányprogramját. A közlemény szerint az elnök be van oltva, és az ismétlővakcinát is megkapta, ezért

tünetei enyhék, de hazautazik Delaware állambeli otthonába, ahol karanténba vonul.

Ez alatt az idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról - közölte az elnöki hivatal szóvivője.