Ma kezdődik a 33. Tusványos - fotók

„Jobb pályán” mottóval indul az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Idén a szervezők 76 partnerrel közösen 34 rendezvénysátrat működtetnek majd. Több mint ötszáz program, és ezer előadó várja az érdeklődőket az Olt folyó partján a kempingben, valamint a sportpályán.

A közéleti, politikai témák között egyebek mellett a béketeremtésről, a választási évről, és a magyar uniós elnökségről rendeznek kerekasztal- és pódiumbeszélgetéseket.

Idén is megrendezésre kerül a péntek délelőtti nemzetpolitikai kerekasztal, ahol a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetői vesznek részt. A hagyományos szombat délelőtti politikai fórumon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke tart majd előadást. A szombati fórumra részvétel előzetes regisztrációhoz kötött - írja a Maszol.

A rendezvény ezen kívül számos kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő és szórakoztató programot is kínál a látogatók számára: idén is lesznek színházi, és irodalmi események, többek között a rendezvény a Hangzó Helikon fesztiválsorozatnak is a helyszíne lesz. A népzene és néptánc kedvelőit pedig a tavaly felavatott Kriza János Csűrben hajnalig tartó táncház várja majd.

A koncertprogramok kedd este indulnak, elsőként a Blahalouisiana lép fel, majd a Bagossy Brothers Company is színpadra lép.

Ezt követően a hét folyamán a Magashegyi Underground, a Honeybeast, Szabó Balázs Bandája, Ákos, Nagy Feró és a Beatrice a Magyar Rocklegendák: Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklós, a 4S Street, illetve a Kowalsky meg a Vega adnak koncertet.

A 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóját szerda délelőtt tartják, ekkor kezdődnek a szakmai-közéleti programok.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt Tusványos lesz a békemisszió következő állomása is. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, "Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja. Hozzátette, ezt az elvet a mostani politikai körülmények között is nagyon fontosnak tartják. A politikus továbbá azt is kiemelte, hogy jobb párbeszédet folytatni, mint konfrontációba bocsátkozni.

Az idei Tusványos a békemisszió fontos állomása lesz – ezt nyugodtan kijelenthetjük

– hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Németh Zsolt.