Tűz ütött ki a Nizzában, hét ember, köztük gyerekek is meghaltak

A lángok egy lakóházban csaptak fel Nizza Moulins negyedében, a város repülőterének közelében.

Gérald Darmanin belügyminiszter elmondta, hogy három kisgyerek volt az áldozatok között.

A tűzoltók szerint a tűz a második emeleten keletkezett a kora hajnali órákban, és onnét egy aknán keresztül érte el a legfelső, hetedik emeleten lévő lakást, amelyben tízen tartózkodtak, egy Comore-szigeteki család tagjai.

A dél-franciaországi Comore-szigeteki közösség vezetője, Najim Maecha elmondta, hogy ismeri a családot, és hogy körülbelül 2013 óta élnek Nizzában - írja a BBC.

Tűz ütött ki a franciaországi Nizza városában, hét ember meghalt

Fotó: AFP / Valery HACHE / AFP

A kiégett lakásban hat embert - három felnőttet és három gyermeket - találtak holtan, a hetedik áldozat, egy 17 éves fiatal a tűz elől menekülve kiugrott az ablakból.

Egy másik személyt, aki ugyancsak a mélybe vetette magát, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

A tűzoltóság gyors beavatkozásának köszönhetően számos emberéletet sikerült megmenteni

- közölte közösségi oldalán Gérald Darmanin belügyminiszter.

Tűz ütött ki a franciaországi Nizza városában, hét ember meghalt

Fotó: AFP / Valery HACHE / AFP

Christian Estrosi, Nizza polgármestere elmondta, hogy a hét áldozaton kívül további 30 ember szenvedett füstmérgezést.

A tűzoltók 25 járművel és 72 fővel vonultak ki az Azúr-part fővárosának Moulins nevű külvárosi lakónegyedébe. Három embert tűzoltólétra segítségével mentettek ki az égő épületből. Damien Martinelli nizzai ügyész közölte, hogy gyújtogatás gyanújával indult vizsgálat.

Tegnap éjjel kigyulladt egy 14 emeletes bevásárlóközpont Kínában, és legalább 16 ember meghalt. A tüzet már eloltották, és a mentési munkálatok az éjszaka véget értek. Bár a tűz konkrét oka egyelőre tisztázatlan, az előzetes vizsgálatok szerint az épületben folyó építkezés közben okozhatták. A kínai állami média által sugárzott és a közösségi médiában közzétett felvételeken sűrű fekete füst tornyosult a 14 emeletes épület fölé.

Arról is beszámoltunk a múlt hónapban, hogy egy egész család meghalt egy wisconsini tűzben. A seriffhivatal szerint úgy tűnik, hogy a tüzet baleset okozta, de a nyomozás folyamatban van.

Néhány napja arról is írtunk, hogy kigyulladt a magyar turisták által is kedvelt és gyakran látogatott Portorozban egy étterem, amiről videót is készített az egyik turista. Ide kattintva egy másik felvételt is megnézhet a tűzről.