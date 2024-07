Ugyanaz a betegség ölte meg az apát és fiait

Neil Lyttle és a feleség, Sharon, szívét 2008-ban összetörte az, hogy idősebbik fiúk, aki csak 13 éves volt, hirtelen meghalt. Az orvosok akkor azt mondták, hogy Ryan egy asztma roham miatt halt meg, azonban amikor az apja kicsit több mint egy évvel később szívbetegség miatt halt meg, az orvosok azt kezdték gyanítani, hogy ugyanaz a betegség vihette el az apát és a fiát is. Ezt pedig a vizsgálatok be is igazolták.

A párnak volt egy kisebbik gyereke is, így a férje halála és a szívbetegség kiderülése után, az anya első dolga az volt, hogy akkor 9 éves Niallt is kivizsgálják. Az anya legnagyobb bánatára a kisfiúnál is ugyanazt a betegséget diagnosztizálták.

Ezután a fiú gyógyszereket kapott, felhagyott a sportolással és a tanulmányaira kezdett el odafigyelni, és az Ulsteri Egyetemre is felvételt nyert, ahol nemzetközi vendéglátást és üzletvezetést hallgatott, azonban lediplomázni már nem tudott,mivel 10 évvel a testvére után,2018-ban, ő is meghalt. Éppen egy csapatépítőn vett részt Belfastban, amikor megállt a szíve, azonnal megkezdték az újraélesztését, kórházba vitték, ahol lélegeztető gépre került, azonban az életét így sem tudták megmenteni.

Niall csodálatos személyiség volt. Mivel olyan sokáig csak ketten voltunk, nagyon közel álltunk egymáshoz, és különleges kötelék volt közöttünk. Elvesztése egy élő rémálom volt, különösen azok után, amin keresztülmentem, amikor elvesztettem a bátyját és az apját. Az vigasztal, hogy a két fiú az apjukkal van

- mondta a gyászoló anya.

Korábban arról írtunk, hogy áprilisban Ráckeresztúr és Martonvásár között lezuhant egy sportrepülő. A gépben két férfi utazott, egyikük sem élte túl a balesetet. Tavaly, szeptember 10-én pedig a Székesfehérvár közelében lévő Börgöndön, az Albatrosz Repülőnapon lezuhant egy Trojan típusú sportrepülő. A gépet két ismert pilóta, Rózsavölgyi Vilmos és a fia vezették, amikor elvesztették az uralmat a repülő felett, ami a földbe csapódott és felrobbant. Egyikük sem élte túl a balesetet.