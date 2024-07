Az ukránok tovább folytatják a békepárti országok zsarolását, de Fico kemény üzenetet küldött

Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia együtt konzultációs eljárást kezdeményezett az Európai Uniónál Ukrajnával szemben

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter



Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, hogy álljon be a háborúpártiak sorába



Az is kiderült korábban a Politico cikkéből, hogy Inna Sovsun, az ukrán parlament energetikai bizottságának elnöke azt mondta, több mint két éve várnak arra, hogy az Európai Unió valódi szankciókat vezessen be az orosz olajjal szemben, és szerinte abszurd megengedni, hogy a háborúra szánt pénzt Oroszország az olaj Ukrajnán keresztüli szállításával teremtse elő. A politikus elárulta, más céljuk is van a tiltással: Magyarország ellenállásának letörése az ukrajnai fegyverszállításokkal és Kijev EU-csatlakozásával szemben.

Mindenféle diplomáciai megoldást kipróbáltunk, ám nem működtek. Úgy tűnik, most más megközelítést kell alkalmaznunk, hogy beszélhessünk a magyarokkal.

A szlovák és a magyar kormány is keményen bírálta az ukrán lépést, a nemzetközi sajtó kialakuló energiaválságról és várható árrobbanásról írt. Ukrajna látványosan csöndben maradt, de aztán mégis megszólalt. Az ukrán Forbes aztán cikket közölt, amelyben az ukrán energetikai vállalat, az Ukrtransnafta közleményt adott ki az ügyben.

Az ukrán kőolajszállítási rendszer üzemeltetője először is némiképp meglepő módon arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ukrajnán keresztül az EU-ba irányuló olajszállítás a tervek szerint zajlik, a korlátozások csak a Lukoilt érintik.

Állítólag teljesen pótolta Magyarország és Szlovákia a blokkolt Lukoil olajszállításokat

Fotó: MTI/Komka Péter



Időközben kiderült az is, hogy teljesen pótolta Magyarország és Szlovákia a blokkolt Lukoil-olajszállításokat.