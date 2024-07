Mindössze három percig tartott a világ legrövidebb házassága

Egy kuvaiti házaspár nyerhette el a világ legrövidebb házasságának szóló címet, ugyanis a frigyük mindösszesen három percig tartott. A bizarr eset az X-en kezdett el terjedni, ahol egy felhasználó az alábbiakat írta:

Elmentem egy esküvőre, ahol a vőlegény a beszédére szánt időt azzal töltötte, hogy kigúnyolja a feleségét, akárcsak az apja. Azt kellett tenni, amit ez a nő tett, ez volt az egyetlen helyes döntés.

Az elmondások szerint az történt, hogy a friss feleség a szertartás alatt megbotlott, újdonsült férje pedig úgy gondolta, hogy ahelyett, hogy segítene neki, inkább kigúnyolja és nevetség tárgyává teszi. Állítólag még hülyének is nevezte.

Mindez nem sokkal az után jelent meg, hogy egy híres modell, Emily Ratajkowski, a podcastjében azt mondta, hogy szerinte már nem jár többé a válásért megbélyegzés, hanem egyenes sikkes lett. A modell azt is kifejtette, hogy nincs is annál jobb, mint amikor valaki 26 évesen megházasodik, majd 32 évesen már valamivel több mint egy éve elvált.

Nincs jobb, mint a 30-as éveidben járni, még mindig szexinek lenni, esetleg van egy kis saját pénzed, és kitalálni, mit akarsz kezdeni az életeddel és mindennel, miután kipróbáltad ezt a házasság dolgot, és rájöttél, hogy talán mégsem ez a mindenség

- mondta a népszerű modell.

Illusztráció: A világ legrövidebb házassága mindösszesen 3 percig tartott

Fotó: pixabay.com

Korábban arról számoltunk be, hogy az esküvőt a sztárvilágban sem követi mindig életre szóló boldogság, sőt akadnak extrém példák is: nem egy hírességről tudunk, aki már pár nap múlva kérte a ceremónián elhangzottak érvénytelenítését. A rekordot Britney Spears tartja 55 órával, de Pamela Andersonnak, Nicolas Cage-nek vagy épp Eddie Murphynek is volt olyan házassága, amely nem tartott tovább egy-két hétnél.

Arról is írtunk, hogy a Házasság első látásra szereplői többször tettek már tanúbizonyságot arról, hogy jó kapcsolatban állnak egymással. Petra és Enikő most új, közös videóban jelentkezett be, a követők legnagyobb örömére.