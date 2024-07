Világszerte érinti az informatikai hiba a légi közlekedést

Ahogy arról az Origo beszámolt, informatikai hiba lépett fel a Microsoft Windowsnál, ami világszerte fennakadásokat okozott.

Leálltak a bankok és TV-csatornák, Németországban a műtéteket is törölték. Repülőterek állították le járataikat, több ezer utas rekedt a reptereken.



Fennakadások az Egyesült Királyságban

A Heathrow repülőtér közölte, hogy a járatok „üzemképesek”, de a repülőtéren továbbra is „késések tapasztalhatók”. A londoni Gatwick szintén figyelmeztetett, hogy az utasok késésekkel számolhatnak, de továbbra is a tervezett becsekkolási időpontra kell érkezniük. A lutoni repülőtér közölte, hogy az üzemzavar néhány légitársaságot érint, és a műveletek kézi rendszerekkel folytatódnak. A londoni Stansted repülőtér is közölte, hogy az utasfelvételi szolgáltatások manuálisan zajlanak, de „a járatok továbbra is a szokásos módon közlekednek”.

A manchesteri repülőtér szóvivője szerint az üzemzavar különösen azokat a légitársaságokat érintette, amelyek a Swissportot használják. Egyes folyamatok, például a becsekkolás és a beszállás a szokásosnál hosszabb ideig tart az érintett légitársaságoknál. Ezenkívül az edinburgh-i repülőtér jelentette, hogy tovább tart a becsekkolás és a felszállás - írja a Sky News.

This is Gatwick.



Thank you, Microsoft. pic.twitter.com/lLqsmmO65d — Dean Seddon (@sellwithDean) July 19, 2024

Problémák a nemzetközi repülőtereken

A spanyol és a hongkongi repülőtereken is technikai hibákról és késésekről számoltak be. Az ausztrál repülőterek is érintettek a problémában, ezenkívül berlini Brandenburgi és az amszterdami Schipol repülőtér is. Illetve Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is fennakadásokról számoltak be.