Vízbe fojtotta a 7 éves lányát egy anya

Július 13-án a rendőrök Nashville egyik külvárosába, Hendersonville-be mentek ki azért, mert arról érkezett bejelentés, hogy megfulladt egy gyerek. Gyorsan kiderült, hogy nem szimpla fulladásról van szó, ugyanis a 7 éves Pipert vízbe fojtották. Az eddigi bizonyítékok alapján az elkövető a lány 33 éves anyja, Brandi Elliott volt.

Az anya elmondása szerint szüksége volt egy kis egyedül töltött időre, ezért addig tartotta a gyerek fejét a víz alatt, amíg még buborékok jöttek fel a felszínre, miközben azt mondta neki, hogy maradjon csendben.

A nő vallomása szerint ezután megpróbálta újraéleszteni a gyereket, azonban nem sokkal később a helyi kórházban halottá nyilvánították a gyereket. A tennessee-i anyát most gyilkossággal gyanúsítják.

A lány apja kórházban van, ezért a család rokonsága gyűjtésbe kezdett azért, hogy megkönnyítsék a férfinak a temetéssel járó költségek kifizetését.

Piper hozott az apjának egy csomó kifestőkönyv-képet, amit kifestett neki, hogy akassza fel a kórházi szobája falára, majd néhány órával később megölték

- írják a rokonok a gyűjtés szövegébe.

