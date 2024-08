Angliai gyermekgyilkosságok: a megölt 6 éves kislány szülei elmondták, hogy a kislány nővére látta a támadást, mielőtt elmenekült

A The Sun szerint Bebe King egyike volt annak a három kislánynak, akiket a múlt hónapban a merseyside-i város Taylor Swift táncóráján elkövetett tömeges késelésben megöltek. A hatéves kislányt mellett a hétéves Elsie Dot Stancomot és a kilencéves Alice Dasilva Aguiart is megölte a ruandai hátterű migráns. Azóta azt megírtuk, hogy szinte a polgárháború szélére sodródott az ország, hiszen zavargások törtek ki, és a tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. A portál szerint

a szülők elmondták, hogy kislányuk látta, ahogy testvérét megtámadják, de neki sikerült elmenekülnie.

A gyilkos migráns megölte a hatéves Bebe Kinget is. Családokat tett tönkre.

Fotó: The Sun

"Édes, kedves és temperamentumos kislány" volt

Bebe családja a The Sun szerint szombat délután közleményben emlékezett meg "drága lányukról". Azt mondták, hogy Bebe "édes, kedves és temperamentumos kislány" volt, akit imádott a családja. A család megköszönte a bátor mentősöknek a szolgálatukat, akik a lányok megmentéséért küzdöttek, valamint a southporti közösségnek is a támogatást, valamint tiszteletüket fejezték ki a "gyönyörű lelkek", Elsie és Alice, valamint családjuk előtt.

Bebe családja azt mondta:

július 29-én, hétfőn a világunkat megrázta drága kislányunk, Bebe elvesztése. Két másik gyönyörű lélekkel, Elsie-vel és Alice-szel együtt őt is elvették tőlünk egy elképzelhetetlenül erőszakos cselekedet során, amely a szívünket helyrehozhatatlanul összetörte.

Hozzátették: "A mi szeretett Bebe-nk, aki mindössze hat éves volt, tele volt örömmel, fénnyel és szeretettel".

