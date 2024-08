Büdös volt a lába, ezért arcon lőtte apját egy férfi

A 48 éves David Carpenter maga hívta a rendőröket a támadás után. Közölte velük, hogy arcon lőtte az édesapját burlingtoni otthonában - tudta meg a CrimeOnline.

Az idős férfi nem került életveszélyes állapotba a Bors szerint, túlélte fia támadását. Olyan jól van, hogy még a nyomozókkal is tudott beszélni.

Azt mondta, amiatt veszekedett a fiával, mert annak büdös volt a lába. Ekkor David elővett egy fegyvert a hálószobában és rálőtt az apjára.

A támadó megerősítette áldozata szavait a veszekedésről és annak okáról is, majd hozzátette, hogy más családi problémák is szóba kerültek. David azt állította, hogy az idős férfi a veszekedés során azzal fenyegette meg, hogy bántani fogja. Azt elismerte, hogy elővette a fegyvert, de azt már nem, hogy szándékosan támadta volna meg az apját, azt mondta, véletlenül lőtte meg. A lövöldözés idején a támadó két gyereke is mellettük volt.