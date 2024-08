Borzasztó dolgot tettek egy síró kisbabával egy Sanghajba tartó repülőn

Megdöbbentő dolog történt szombaton, a Guiyangból Sanghajba tartó járaton; bezártak egy síró babát a repülőgép mosdójába - írja a Mirror.

"Ha abbahagyod a sírást, kimehetsz" - mondta az egyik nő a picinek. A gyerek a nagymamájával utazott, akit nem zavart a dolog, elengedte az idegenekkel a gyereket.

A járatot üzemeltető Juneyao Airlines szerint a gyerek édesanyja, aki nem volt a járaton, is megértette, hogy miért vitte ki két nő a mosdóba a picit.

Az egyik érintett, Gou Tingting, aki egy videót is készített az eset során és azt feltöltötte közösségi oldalakra, azzal védekezett, hogy meg akarta nyugtatni a gyereket, és szerette volna, ha a többi utas tud pihenni. "Sokan ruhákkal fogták be a fülüket" - írta a bejegyzésében. A kommentelők felháborodtak, azt mondták, ki kell vizsgálni az ügyet.

Be kell perelni a nagymamát és a két idegent.

"Ha ilyenek a rokonok, a gyerek szenvedni fog felnőtt korában" - reagált valaki.

Mikor értik meg az emberek, hogy a babáknak joguk van sírni utazás közben is, ők is a társadalom része, nem mellesleg gyerek?

- írta valaki más. A légitársaság hozzátette, hogy nincs felelősségük az ügyben. Mint mondták, a légiutas-kísérők nincsenek mindig az emberek között, és nem láthatták feltétlenül, hogy mi történik. Ha a nagymama elengedte az idegenekkel a picit, akkor ehhez nekik már nincsen közük. A rendőrségnek tudomása van az esetről.

Passengers lock screaming toddler in plane toilet 'to stop her crying'https://t.co/mooBcOpNx8 pic.twitter.com/3fczY5ES0A — Mirror World News (@MirrorWorldNews) August 30, 2024

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, öt hónapra rács mögé került és népharag zúdult egy brit óvodai dolgozóra, aki kegyetlen dolgot művelt az egyik kisgyermekkel. A biztonsági kamerák minden rögzítettek. Helen Walkert zavarta egy gyerek sírása, ezért étellel tömte be az óvodás száját. Ezután a nő egy másik gyerekre akarta fogni az ügyet, de a felvételek lebuktatták.

2023-ban több olyan gyerekbántalmazási esetről is írtunk, ahol óvónők bántottak gyerekeket. Egy évvel ezelőtt legalább 9 óvodást megütött egy óvónő egy Csongrád-Csanád vármegyei óvodában, volt akit többször is. Mindezt azért, mert nem fogadtak szót neki. Még ennél is durvább dolgok történtek Németországban: egy óvónő állítólag arra kényszerítette a gyerekeket, hogy időnként egy sötét szobában legyenek bezárva, továbbá arra is, hogy addig egyenek, amíg el nem hányják magukat, majd a gyerekekkel takaríttatta fel a hányást.