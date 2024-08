Többször erőszakoskodott diáklányokkal a Taylor Swift-koncerten merényletre készülő migráns

Bár korábban büszkén vallotta magát terroristának, a 19 éves férfi - ügyvédje javaslatára - most azt állítja, nem híve az Iszlám Állam terrorszervezetnek és nem tervezett merényletet az amerikai énekesnő rajongói ellen. Ezt Ina-Christin Stiglitz ügyvéd is megerősítette az APA osztrák hírügynökségnek hozzátéve, 19 éves védence az interneten akadt rá az Iszlám Állam eszméire és bár érdeklődött irántuk, de - állítja az ügyvéd, hogy mentse - nem azonosult velük. Stiglitz ugyanakkor elismerte, hogy a férfi különböző hitszónokokat is követett a különböző közösségi platformokon.

A hatóságok a fiatal férfi elfogása után arról számoltak be, hogy átfogó beismerő vallomást tett és egyenesen dicsekedett elhatározásával.

Stiglitz erre azt mondja, hogy védence csak "vagánykodott”, a robbanószert pedig egy interneten talált leírás alapján állította elő. Kísérletezni akart vele, de legfeljebb az erdőben akarta kipróbálni a pokolgépet, mert sosem állt szándékában embereket ölni. Azzal kapcsolatban, hogy a fő gyanúsítottnál késeket, machetéket és robbanószert is találtak, a jogász azzal felelt, hogy „ezeket az Amazonon rendelte, mert megtetszettek neki”. Úgy fogalmazott, hogy a 19 éves védence nem terrorista, „hanem egy éretlen, tudatlan gyerek”. Így próbálta mentegetni a tömeggyilkosságra készülő férfit.

A korábban hivatalosan nyilvánosságra hozott információk szerint az észak-macedóniai származású osztrák állampolgár gyanúsított hűséget fogadott az Iszlám Államnak. Július 25-én felmondott munkahelyén azzal, hogy „nagy dolgokra” készül, a koncert helyszínéül szolgáló stadionnál akart vérfürdőt rendezni.

Két ismerősét, egy török-horvát gyökerekkel rendelkező 17 éves osztrák állampolgárt és egy 18 éves iraki férfit is őrizetbe vettek.

A 17 éves gyanúsított az Ernst Happel stadionban dolgozott állványépítőként.

Gerhard Karner belügyminiszter pénteken elmondta, hogy a 18 éves iraki férfi a fő gyanúsított ismeretségi körébe tartozik, és találkozott vele közvetlenül azelőtt, hogy utóbbit őrizetbe vették, de a merénylettervhez nem volt köze közvetlenül, bár ő is hűséget fogadott az iszlamistáknak.

Taylor Swift a múlt héten csütörtökön, pénteken és szombaton adott volna koncertet a bécsi arénában, de ezek után mindhárom fellépést lemondták.

Két héttel ezelőtt számtalan „Swifty” (vagyis Taylor Swift-rajongó) állt volna énekelve és szurkolva az Ernst Happel Stadionban Taylor Swift fellépésére várva. Egy terrortámadás terve miatt azonban lemondták a koncertet, amelyre sokan régóta vártak. A feltételezett elkövetőket a hatóságok még időben megállították - írja a heute. at.