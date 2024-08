Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint lehetetlen bármilyen béketárgyalást folytatni Ukrajnával mindaddig, amíg az ország csapásokat mér a polgári lakosságra és atomerőművekkel fenyegetőzik. A magas rangú tisztviselőkkel tartott hétfői találkozón Putyin kitért Ukrajna közelmúltbeli, a határ menti Kurszk térségébe való betörésére, valamint egy dróncsapásra, amely megrongálta az oroszországi Zaporozsjei Atomerőművet. Utalt arra, hogy Ukrajna legutóbbi akciói megmutatják, miért nem hajlandó felülvizsgálni a konfliktus rendezésére vonatkozó terveket, amelyek vagy orosz javaslaton, vagy semleges felek által előterjesztett útiterveken alapulnak.

Putyin: Lehetetlen bármilyen béketárgyalást folytatni Ukrajnával

Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP)

Úgy tűnik, az ellenség nyugati urai segítségére támaszkodva… igyekszik a jövőben javítani tárgyalási pozícióit. De hogyan beszélhetünk tárgyalásokról azokkal, akik válogatás nélkül csapásokat mérnek civilekre, polgári infrastruktúrára, vagy megpróbálják fenyegetni az atomenergia-létesítményeket?

Putyin a továbbiakban azt mondta, hogy Kijev egyik fő célja Kurszkban az, hogy elterelje a figyelmet Donbasszról, ahol az orosz erők az elmúlt hónapokban folyamatosan teret nyertek. “De mi az eredmény? A támadó műveletek üteme… nemhogy nem lassult, hanem éppen ellenkezőleg, másfélszeresére nőtt”.

Ukrajna a múlt héten támadást indított Kurszki terület ellen, a konfliktus kitörése óta a legnagyobb határon átnyúló támadást, és médiajelentések szerint az offenzívában Kijev legjobban felszerelt dandárainak egy része vett részt. Bár az ukrán erők némi előnyre tettek szert, az orosz védelmi minisztérium szerint az előrenyomulást megállították. Az orosz hadsereg a kijevi veszteségeket mintegy 1600 katonára és 200 páncélozott járműre becsülte.



Ukrajna súlyos veszteségeket szenvedett

Az oroszországi Kurszki területre behatoló ukrán csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek emberekben és a nyugatiak által biztosított járművekben – jelentette a Financial Times. A múlt kedden kezdődött támadásban hat ukrán frontdandárból kivont egységek vettek részt – közölték katonák az újságíróknak. Azt is állították, hogy meglepetésszerűen támadtak az oroszokra, de gyorsan drónok és FAB siklóbombák tüze alá kerültek. A katonák szerint a hadművelet célja az volt, hogy orosz területet foglaljanak el alkupozícióként, és arra kényszerítsék Moszkvát, hogy csapatokat vonjon el a donbászi frontról. Ukrajna állítólag megfosztotta frontvonalát csapataitól a kurszki behatolás megrendezéséhez. A lap szerint a megkérdezett katonák Harkovban és a donyecki fronton harcoltak. "Örülök, hogy tankkal megyek Oroszországba, ez jobb, mintha ők vezetnének tankokat az országunkba" – jelentette ki egy ukrán katona a The New York Times újságírójának a Magyar Nemzet szemléje szerint.