Bombariadó miatt kiürítették a bíróságokat Szlovákiában

Országszerte kiürítette a bíróságok épületeit a rendőrség Szlovákiában kedden, miután bombafenyegetésről érkezett bejelentés. A nyitrai és a pozsonyi kerületi rendőrszóvivő is megerősítette, hogy vizsgálják a bíróságok épületeit - írja a Paraméter.

Július elején is bombariadó volt a szlovákiai bíróságokon, akkor is átkutatták az összes bíróságot. Egy ismeretlen személy jelentette be, hogy bomba van egy bíróság épületében. Mivel nem pontosította, hogy melyikről van szó,

a rendőrség az ország összes bíróságát átvizsgálta.

Megszakították a tárgyalásokat, az épületeket evakuálták, majd tűzszerészek és kutyás rendőrök átkutatták azokat, bombát nem találtak.

Arról is beszámoltunk, hogy májusban Szlovákiában két alkalommal is több iskolát evakuáltak bombariadó miatt. A hatóságok szerint Pozsony megyében, Nyitra megyében, Trencsén megyében, Zsolna megyében, és Nagyszombat megyében volt bombariadó számos iskolában. Az iskolák fenyegető e-maileket kaptak, de bombát ekkor sem találtak a hatóságok. Néhány helyen hazaengedték a diákokat, máshol viszont az épület átkutatása után folytatódott az oktatás.

A hatóságok közlése szerint 995 oktatási intézmény, 110 bankfiók és 40 szórakoztatóelektronikai szaküzlet kapott olyan levelet, amely alapján bombariadót rendeltek el.

"A bombafenyegetések száma rendkívül nagy. A rendőrség teljes erőbevetéssel dolgozik az érintett épületek biztonsági ellenőrzésén és a fenyegetések hátterében álló személyek azonosításán" - írta közösségi oldalán a rendőrség.

Az eseteket egy különleges egység, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) vizsgálta, amely terrorfenyegetés címén indított eljárást. Ilyen bűncselekmény elkövetőjére Szlovákiában húsztól huszonöt évig terjedő, esetenként életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

A bombafenyegetést tartalmazó e-mailek szövegét a rendőrség nem, de több hírportál közzétette.

A levelek szlovák nyelvűek voltak, és iszlamista jellegű fenyegetést tartalmaztak. "A városaitokban a mudzsáhidok megölnek benneteket, bárhol is vagytok. Az iskola területén bomba van" - idézte egy tipikus e-mail első mondatait például a ma7-sk című, felvidéki magyar hírportál.