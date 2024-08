13 éves kisgyerek megerőszakolásával vádolják az angol LMBTQ-szervezet alapítóját

A negyvenéves Stephen Ireland, a Pride in Surrey nevű szervezet alapítója és korábbi igazgatója, valamint a Pride in Surrey egyik korábbi önkéntese, David Sutton ellen összesen 15 feltételezett bűncselekmény miatt emeltek vádat. Többek között gyermekek szexuális zaklatására és elrablására irányuló tervek előkészítésével, valamint gyermekek elleni szexuális bűncselekmény elkövetésének megszervezésével vádolják őket. A vádpontok között szerepel ugyanakkor az is, hogy droggal akarták elkábítani az áldozataikat

Irelandet ezenfelül további 22 egyéni bűncselekmény elkövetésével is megvádolták, köztük 13 év alatti gyermek megerőszakolásával, gyermekpornográf felvételek készítésével és birtoklásával, valamint azok terjesztésével. A rendőrség szerint a cselekmények másfél éven belül, 2022 augusztusa és 2024 júliusa között történtek. A Pride in Surrey egy nonprofit szervezet, amelynek székhelye London Woking külvárosában található. A szervezet azt állítja, hogy küldetése a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű kultúra és közösség befogadásának és sokszínűségének ünneplése. Az LMBTQ-csoport megpróbálta menteni a menthetőt, és azzal próbált meg védekezni, hogy csak később értesültek a vádakról. Miután ez megtörtént - mind Ireland, mind Sutton tagságát azonnal felfüggesztették, Irelandet pedig eltávolították az igazgatói tisztségéből - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

