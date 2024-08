Újabb hatalmas botrány a Telegram milliárdos alapítója körül

Lehetséges, hogy a Telegram milliárdos alapítója, Pavel Durov letartóztatásához közösségi médiás bejegyzések vezettek? Egy titokzatos nő állítólag Durov repülőgépén utazott, és Instagram-posztjai segíthették a francia rendőröket a techmilliárdos nyomára akadni. Korábban is beszámoltunk arról, hogy Juljia Vavilova – aki vagy Durov asszisztense, vagy szeretője – lehetett az egyik személy, akit hétfőn szabadon engedtek a francia hatóságok. A Telegram-vezérrel együtt tartóztatták le, de Vavilova már azóta jelezte Instagramon, hogy jól van. Most fény derült arra is, hogy

megfosztották a milliárdost a szülői jogaitól.

Irina Bolgar, aki Durov három gyermekének anyja, elmondta, hogy Svájcban a bíróság megvonta Durovtól a szülői jogokat. Állítása szerint a pert akkor indította, amikor Durov arra akarta kényszeríteni, hogy költözzön vele az Egyesült Arab Emírségekbe, majd letiltotta a bankkártyáihoz való hozzáférését, és nem fizette tovább a nő számláit - írja a Magyar Nemzet.