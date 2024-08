Brüsszel tehetetlen az illegális migrációval szemben, egyre több támadásra kell készülni

A német hatóságok vasárnap kora reggel megerősítették a nyugat-németországi Solingen városában elkövetett késeléses ámokfutás fő gyanúsítottjának elfogását. A támadó három ember halálát okozta és nyolcat megsebesített. Mi lehet az oka, hogy Európa-szerte egyre több a migránsok által elkövetett bűncselekmények, terrorcselekmények száma?

Augusztus 14-én a német Bild Zeitung vezető cikkben szólította fel a szövetségi belügyminisztert, Nancy Faesert, hogy állítsa meg azt az “őrületet”, amely Németország kis és nagyvárosaiban hetek, hónapok, valójában évek óta tombol.

72 óra alatt 13 késes támadás történt, és mivel az elkövetők zöme migrációs hátterű, a lap által megkérdezett rendőri szakszervezeti vezető szerint nem csupán a bevándorlási, hanem a büntetőjogi szabályokon is szigorítani kell a jövőben.

Egyre több agresszív migráns jön be Európába. Fotó: Anadolu via AFP

Rainer Wendt megvonná a tartózkodást a bizonyos súlyos bűncselekményt elkövetőktől, ugyanakkor szkepticizmusra ad okot, hogy néhány nappal később a Bild egy többszörös visszaeső elítélt gyilkos kitoloncolásának folyamatos akadályoztatásáról ír, mivel a “lefejezős” Mohamed S. a jogvédők szerint nem kapna teljes szabadságot és megfelelő ellátást Szomáliában. A fenti példa is mutatja, hogy

a bürokratikus akadályok, a hatóságok tehetetlensége és az egyébként is gyenge és puha szabályok összessége eredményezi a németországi, de ugyanígy a nyugat-európai polgárok magas szintű kiszolgáltatottságát és védtelenségét a terrortámadásokkal szemben.

A Der Spiegel hírmagazin korábban azonosítatlan biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a gyanúsított szíriai volt, és a ruhája vérrel volt összekenve. Miért akarhatta ezt a német rendőség eltitkolni? Zajlik egyfajta woke, az eltörlés kultúrája szerinti elhallgatás a migrációval kapcsolatban?

Számolatlanul jönnek az illegális bevándorlók. Fotó: Costas METAXAKIS / AFP

Ennek több oka is lehet. Kétségkívül az egyik meghatározó ok a társadalmi érzékenyítés, a Wilkommenskultur “eredményeinek” pozitív színben történő feltüntetésére irányuló szándék. A másik, hogy még 2020-ban is a 18 éven felüli, személyi igazolvány nélkül menedékjogot kérők aránya 51,8 százalék volt a szövetségi belügyminisztérium adatai szerint. Az előző évben a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalhoz (BAMF) benyújtott, papírok nélküli felnőtt kérelmezők mintegy 49 százalékának, 2017-ben pedig az összes 18 éven felüli menedékkérő majdnem 61 százalékának nem voltak dokumentumai. Ezt a folyamatot némileg megtörte a pandémia, de ez nem változtat azon a körülményen, hogy

nehéz – egyes államok, így Szíria esetében különösen – a valódi származási ország meghatározása a bevándorló együttműködési szándéka nélkül.

Ráadásul a fenti adatok csak a felnőtt menedékkérőkre vonatkoztak – ennek eredményeként csak alig több mint a felük érkezett az országba dokumentumok nélkül. A gyerekek mellett nem tartoznak ide az úgynevezett kísérő nélküli kiskorúként érkező menedékkérők, akik szinte soha nem mutatnak be személyazonosító okmányt. Ha a fiatalokat és a gyerekeket is beleszámítják, az elmúlt években a menedékkérők háromnegyede személyi okmány nélkül lépett be az országba.