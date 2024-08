Bukásra áll a női bokszolókat férfiakkal megverető szervezet

A Nemzetközi Bokszszövetséggel (IBA) minden kapcsolatot megszakító Nemzetközi Olimpiai Bizottság azon törekvése, miszerint az IBA helyét a holland Boris Van der Vorst vezette World Boxing (WB) vegye át, a teljes csőd felé tart - szinte senki sem fogadja el az új szervezetet.

A NOB azzal fenyegetőzik, hogy ha nem a WB az amatőr ökölvívás irányító szerve, akkor a sportágat száműzik az olimpiai sportágak közül, és már a 2028-as, Los Angeles-i nyári játékokon sem lesz benne a versenyprogramban. Márpedig a WB képtelen megszerezni a nemzeti szövetségek támogatását a Magyar Nemzet cikke szerint.

Van der Vorst nemrég bejelentette, hogy már 42 tagja van a WB-nek, ám kiderült, hogy ebből mindössze 13 tagszervezet döntött egyértelműen az új szervezet mellett – ebből ráadásul kettőt a saját olimpiai bizottsága sem ismer el –, a másik 29 ország ugyan belépett a World Boxingba, ám az IBA-tagságát is fenntartotta. Tehát a nemzeti szövetségek kitartanak az IBA mellett, még a NOB nyomása ellenére is.

Az IBA jelenleg 192 taggal bír a WB 13 – illetve a mindkét szövetségben tagsággal bírókat is beszámolva 42 – tagszervezetével szemben, ráadásul Chris Roberts, a Nemzetközi Bokszszövetség vezérigazgatója bejelentette, eddig ugyan nem törődtek azzal, hogy egy nemzeti szövetség mindkét szervezetnél tag legyen, de ebben a kiélezett helyzetben bezárják ezt a kiskaput, és

azok a tagszervezetek, amelyek a WB-t választják, el kell hogy hagyják az IBA-t, nem vehetnek részt a szövetség által szervezett versenyeken.

Márpedig jelenleg az olimpiai tornán kívül a Nemzetközi Bokszszövetség rendezi az összes fontos ökölvívó-eseményt világszerte.

A World Boxing elfogadja, hogy Helif és Lin nőként bokszol, az IBA nem

A NOB és Thomas Bach a párizsi olimpián is megadott minden támogatást Van der Vorstnak, ráadásul az Imane Helif és Lin Ju-ting körül kialakult botrányt is megpróbálta az IBA ellen fordítani. A 33. nyári olimpiai játékok egyik legnagyobb botrányát a női ökölvívók között elindult két, biológiailag férfinak számító sportoló okozta, akiket a WB támogat és akik fizikai erőfölényüket kihasználva saját súlycsoportjukban meg is nyerték az aranyérmet. A Nemzetközi Boksz Szövetség (IBA) a minap olyan perdöntő bizonyítékokkal állt elő, amelyek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hazugságait is leleplezik. A dokumentumokbók kiderült: Helif és Lin biológiailag férfiak.