Sokkoló felfedezés: több mint 100 éves csecsemőholttest-maradványokat találtak a padlódeszkák alatt

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetkező hetekben további törvényszéki vizsgálatokra kerül sor, beleértve a szén-dioxid kormeghatározását is, hogy megerősítsék az eredeti megállapításokat. A baba neme ismeretlen. A durhami rendőrség nyomozói most azt is próbálják kideríteni, hogy ki lakott a Fore Bondgate-i ingatlanban a baba halála idején.