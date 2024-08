Drón repült el a Wizz Air egyik leszálló gépe mellett

Debrecenből tartott Eindhovenbe a Wizz Air egyik járata csütörtökön délután. A gép körülbelül 1370 méter magasan volt, amikor a személyzet jelentette a légiforgalmi irányításnak, hogy velük azonos magasságon, tőlük mintegy 100 méterre egy drónt láttak - számolt be róla az AIRportal.hu.

Az irányító jelentette az esetet, és azonnal figyelmeztette az érintett járat mögött lévő, szintén az eindhoveni repülőtérre tartó másik Wizz Air gép személyzetét is a veszélyre.

Képünk illusztráció!

Fotó: Wizz Air

Augusztus 21-én a légitársaság egyik Eindhovenből Bukarestbe tartó jártának kellett megszakítania útját Nürnbergben egy agresszív utas miatt. Az illetőt őrizetbe vette a német rendőrség.

Korábban arról írtunk, hogy a Wizz Air továbbra is üzemelteti járatait Dubajba és Abu Dhabiba, azonban a Közel-Keleten kialakult helyzetre való tekintettel, biztonsági okokból módosított útvonalon közlekedik. Arról is beszámoltunk, hogy újabb eljárás indult a Wizz Air ellen. A cég szándékosan hallgatott el bizonyos információkat, így pedig az utasok rosszabbul jártak. A különböző jogsértések miatt most, több, mint 300 millió forintra büntették őket, és a büntetés mértéke tovább nőhet.