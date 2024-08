Drónokkal támadta meg a Hezbollah Izraelt

Az izraeli hadsereg közlése szerint több ellenséges drón lépett be az izraeli légtérbe, egyet biztosan sikerült megsemmisíteni. Civil sérültekről is érkezett jelentés, a Reuters szerint az egyik drón egy buszmegálló közelében csapódott be. A hírügynökségnek nyilatkozó Hezbollah forrás elmondta, hogy a mostani támadásnak nincs köze a Shukr elleni merénylethez és a közelgő megtorlócsapáshoz. A terrorszervezet célpontjai katonai létesítmények voltak, egy ezzel párhuzamos támadásban pedig egy izraeli katonai járművet is eltaláltak.