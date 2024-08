Az Északi Áramlat rejtélye

Az írók tudják, ha egy történetet el akarnak mesélni, akkor a főszereplők mellett fontos helyet töltenek be egyes részmomentumok is. Hiszen ezek teszik hitelessé, valószerűvé a fantáziájuk szülöttét. De tudják ezt a titkosszolgálatok is. Ha egy dezinformációs műveletet megterveznek, majd elindítanak, akkor a látszólag mellékes momentumok sora fedi el a valós szándékot. Illetve ezekkel lehet az igazság látszatát kelteni a gyanútlan hírfogyasztóban. A végeredmény aztán mindkét esetben ugyanaz, elhisszük a mesét. Persze csak akkor, ha jól csinálják.

Napjainkban talán még nehezebb elkülöníteni, hogy mi az igazság és mi az, ami csak annak látszik. Elon Musk mil­liárdos üzletember arról beszélt a napokban, hogy a mesterséges intelligencia által előállított tartalmak egyre valószerűbbek, így egyre könnyebben megtéveszthetik a felhasználókat. Honnan fogjuk valaha is tudni, hogy mi a valóság? – tette fel a millió dolláros kérdést. De furcsa módon ő sem tudott megnyugtató választ adni erre az egyre nyomasztóbb gondolatra.

Márpedig napjainkban, ha nem sikerült eldönteni, hogy mi az igaz és hol akarnak bennünket tudatosan megtéveszteni, befolyásolni, akkor egyre könnyebben válunk manipulálhatóvá.

Lassan két esztendő óta nem tudjuk, hogy ki és miért robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetékeit. Márpedig ez alapból egy tizenhétmilliárd (!) dolláros kérdés. Ennyibe került a megépítése Németországnak és Oroszországnak.

Illetve még húsba vágóbb, ha azt nézzük, hogy ezzel az akcióval sikerült Nyugat-Európa jelentős részét elvágni az olcsó orosz energiától, aminek árát ma is fizeti az ipar és a lakosság egyaránt. Valamiért mégis úgy tűnik, mintha senkit sem érdekelne ez a rejtély. Talán a csend a legárulkodóbb.

