Több mint ezer embert vettek őrizetbe a brit rendőrök

A hatóságok eddigi összesítése szerint 1024 embert vettek őrizetbe és 575 esetben történt vádemelés.

Az őrizetbe vett személyek között van egy 69 éves férfi, akit rongálással vádolnak Liverpool városában, de egy 11 éves belfasti fiú is. Egy 13 éves lány pedig bűnösnek vallotta magát garázdaság vádjában a basingstoke-i bíróságon a helyi ügyészség szerint. A lány július 31-én szemtanúk szerint egy menekültszállás ajtaját püfölte és rugdosta.

Gyújtogatások, fosztogatások, valamint migránsok és muszlimok elleni, rasszista támadásokó voltak Angliában. Fotó: Anadolu via AFP /2024

Ez a riasztó incidens igazi félelmet keltett azok között, akiket ezek a gazemberek kiszemeltek maguknak és különösen aggasztó tudomást szerezni arról, hogy egy ilyen fiatal lány részt vett ebben az erőszakos rendbontásban

- hangoztatta Thomas Power ügyész. Nagy-Britannia-szerte több településen is azután kezdődtek erőszakba torkolló tüntetések és tiltakozóakciók, hogy az északnyugat-angliai Southportban július 29-én egy rendezvényen három kislányt halálra késelt, majd nyolc gyermeket és két felnőttet is megsebesített egy közeli faluban lakó, ruandai szülőktől született 17 éves brit fiú. Noha a fiút az incidens után elfogták és vádat emeltek ellene, a demonstrálók a közösségi oldalakon megjelent "Elég volt" jelszóval bevándorlásellenes gyűléseket szerveztek, majd többször és több helyen is összecsaptak a rendőrökkel miközben kirakatokat törtek be, boltokat fosztottak ki, illetve migránsok lakta szállodaépületeket rongáltak meg vagy gyújtottak fel. Arról is írtunk, hogy lángoló kukát akart a rendőrök közé tolni egy tüntető, de csúfos vége lett az akciójának - videó.