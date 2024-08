FBI: Hosszú ideje készült a a támadásra a Trump elleni merénylet elkövetője

Kevin Rojek, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) különleges ügynöke, a szervezet pittsburghi irodájának megbízottja a nyomozás fejleményeiről szóló tájékoztatón elmondta: feltételezésük szerint Crooks a "lehetőséget" látta meg Donald Trump Butlerben tartott kampánygyűlésében arra, hogy végrehajtsa a hosszabb ideje tervezett támadást.

A nyomozók aprólékosan tanulmányozták a tettes internetes aktivitását, amiből kiderült, hogy Thomas Matthew Crooks nyilvánvalóan hosszabb ideje készült nyilvános eseményen támadást végrehajtani.

A merényletkísérlet előtti 30 napban a férfi mintegy 60 internetes keresést indított el többi között a két elnökjelölt, Donald Trump és Joe Biden kampányeseményeire vonatkozóan - mondta el az FBI ügynöke, hozzátéve, hogy az egyik kérdés úgy hangzott: "Oswald milyen távol volt Kennedytől?", ami arra mutat, hogy a John Fitzgerald Kennedy elnök ellen végrehajtott 1963 novemberi merényletet is példaként használta. Kevin Rojek arról is beszámolt, hogy miután nyilvánossá vált Donald Trump július 13-i választási gyűlésének helyszíne és időpontja, Thomas Matthew Crooks figyelme már csak arra összpontosult. Az internetes keresései között szerepelt Donald Trump színpadon való elhelyezkedésére vonatkozó kérdés, valamint a helyszínről, a Butler Farm Show területéről is próbált képekhez, felvételekhez hozzájutni.

Fotó: Gene J. Puskar / Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved/Butler, 2024. július 14. Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje (k), miközben a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbe veszik a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyûlésen 2024. július 13-án. A rendezvényen Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült, de védõgyûrûben a saját lábán hagyta el a pódiumot. A támadásban egy nézõ azonnal meghalt, miután fejbe lõtték, ketten pedig életveszélyesen megsebesültek. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Trump elleni gyilkossági kísérletként kezeli az ügyet. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok. MTI/AP/Gene J. Puskar



A nyomozó közölte, hogy a támadó pontos motivációja, vagyis az, hogy miért készült merényletre politikus célpont ellen, nem derült ki, annak ellenére sem, hogy a nyomozás során eddig csaknem 1000 meghallgatás történt. Az FBI különleges ügynöke arról is beszámolt, hogy Crooks a támadás délutánján, 4 óra körül 11 percen keresztül drónnal tanulmányozta a helyszínt. Azt is megerősítette, hogy a hatóságok 4 óra 26 perckor, szűk két órával a merényletkísérlet előtt már észlelték a férfit, és egyben kizárta, hogy tettestárs működött volna közre. Hozzátette, hogy a merénylő összesen mintegy 6 percen keresztül tartózkodott azon a háztetőn, ahonnan a lövéseket leadta Donald Trumpra, és ahol a Titkos Szolgálat egy mesterlövésze egyetlen lövéssel ártalmatlanította. Az amerikai médiában az elmúlt hetekben megjelent a kampánygyűlés közönségétől származó magánfelvétel, amely percekkel a merényletkísérlet előtt az épület tetején végiglopódzó Thomas Matthew Crooksot mutatta, akire a beszámolók szerint a hatóságok figyelmét is felhívták.

A történtek kivizsgálására, és annak megválaszolására, hogy a Trump védelmét ellátó Titkos Szolgálat miért vallott kudarcot feladatának elvégzésében, kétpárti munkacsoport alakult a Kongresszus alsóházának képviselőiből, akik hétfőn a helyszínen tájékozódtak.

Vezetőjük Mark Kelly, Pennsylvania állam republikánus képviselője arról számolt be, hogy a hatóságok megkésett beavatkozása, a biztonságért felelős illetékes pillanatnyi "lefagyásával" is magyarázható, vagyis azzal, hogy, akinek feladata lett volna a gyanús személyről szóló információ továbbítása, ezt nem tette meg időben. A politikus hozzátette, egyelőre túlságosan korai lenne azt kijelenteni, hogy bűnös gondatlanság történt-e. A merényletkísérlet következményeként a Titkos Szolgálat legalább öt ügynökét más munkakörbe helyezték át, köztük a pittsburghi területért felelős vezető ügynököt, valamint egyikét azon ügynököknek, akik Donald Trump védelmének részleteiért voltak felelősek - közölte a hatóság illetékese pénteken. Július 13-án este 6 óra 11-kor, Donald Trumpra több lövést adott le a 20 éves pennsylvaniai illetőségű Thomas Matthew Crooks az állam nyugati részén fekvő Butler városában tartott választási nagygyűlésen. A lövedékek egyike Trumpot a fülén sebesítette meg, ugyanakkor a közönség tagjai közül egy ember meghalt, két másik pedig súlyosan megsebesült. A támadót a Titkos Szolgálat egy másik épület tetején tartózkodó mesterlövésze lelőtte.