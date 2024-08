Felmérés: béketárgyalásokat akarnak az ukránok

A felmérésből az is kiderült, hogy az Oroszországgal való tárgyalási hajlandóság is növekszik, és 2022 óta először fordul elő, hogy az ukránok többsége most már béketárgyalásokat akar. 57 százalékuk mondta az, hogy tárgyalni akar, míg 38 százalékuk mondott nemet.