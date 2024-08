Földcsuszamlás miatt halt meg két gyerek egy dán strandon

A baleset még vasárnap történt az északi fekvésű Norre Vorupor településén. A homoktömeg által elsodort két gyerek után mintegy 40 percen át kutattak.

Helikopterrel válságos állapotban szállították őket kórházba, kedd este azonban mindketten meghaltak.

A hatóságok továbbra is abból indulnak ki, hogy tragikus baleset történt.

Denmark warns of dune landslides after German boys buried in sand https://t.co/3bdytm236v — The Local Denmark (@TheLocalDenmark) August 26, 2024

A két fiú eddigi értesülések szerint a strandon játszott egy kis barlangot ásva a dűnékben, ami feltehetően kiváltotta a földcsuszamlást.

A rendőrség szerint az utóbbi idők esőzései is közrejátszhattak a szerencsétlenségben. Szüleik a helyszínen voltak, amikor a tragédia történt.

Februárban meghalt egy kislány Floridában is, miután ráomlott a homok egy strandon.

Az egyik dél-floridai strandon egy 7 éves kislány és egy 8 éves fiú játék közben egy nagy lyukat ásott a parton. Amikor mindketten a lyukban voltak, az hirtelen beomlott. A mentőcsapatok még ki tudták ásni őket, de a lány életét már nem lehetett megmenteni.

Meghalt egy tizenhét éves kaliforniai fiú is, miután ráomlott egy homokdűne a tengerparton.

