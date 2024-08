Folyóba fulladt egy 13 éves gyerek Romániában

Folyóba fulladt egy 13 éves tinédzser Buzău megyében - írja a maszol.ro a katasztrófavédelmi felügyelőségre hivatkozva.

A gyerek úszni indult hétfő délután, de nem ment haza.

Este 8 órakor kezdték el keresni a tűzoltók és a búvárok. Éjfél után találták meg a holttestét, már nem tudtak rajta segíteni.

A rendőrség eljárást indított az ügyben.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, július 1-jén strandolás közben három ember tűnt el Tokaj térségében a Tiszánál. Az eltűntek keresésében a borsodi rendőrök és a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai és a társszervek is részt vettek. A keresés hamar eredményt hozott, július 2-án, kedden megtalálták a fürdőzőket, akiknek csak a holtteste került elő.

Egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány mellett, valamint egy 49 éves férfi is a vízbe fulladt.

Ahogy az később kiderült, a személyes holmijukat és egyikük kutyáját járókelők találták meg, akik azonnal értesítették a rendőröket.

Idén már a Balatonon is történt tragédia. Június 23-án egy középkorú férfi úszott be a tóba Szigligetnél.

A férfi este hat óra körül tűnt el a vízben, miután segíteni indult egy nőnek, aki az erős szélben elsodródott a matracával. A nő az ajkai férfi felesége volt, ő sérülés nélkül a partra ért.

Szintén júniusban, a Dunánál is megtörtént a baj. A Sári zsiliphez riasztották a kutatómentőket június 23-án. A Dabashoz közeli zsilipnél búvárok kezdtek kutatni a nő után, akit kutyájával együtt sodort el a folyó a Duna-völgyi-főcsatornán. Holttestére órákkal később bukkantak rá, azonban kutyája azóta sem került elő. Egy arra járó felfigyelt egy kutyára, aki kétségbeesetten kereste a gazdáját, a folyó mellett hagyott övtáska és póráz közelében. Ugyanis kiderült, a nő két kutyát sétáltatott, mikor játszani kezdett velük, a főcsatorna partján.