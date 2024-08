Hamarosan kiderülhetnek a részletek Joe Biden fiának korrupciós ügyeiről

Vedant Patel megerősítette, hogy az adminisztráció a közérdekű adatigénylésről szóló jogszabály alapján kiadta a dokumentumokat, amelyek között szerepel egy 2016-ból származó levél, amelyben

Joe Biden, akkori alelnök fia az Egyesült Államok olaszországi nagykövetének közbenjárását kérte annak érdekében, hogy kapcsolatba kerülhessen egy olasz régió közigazgatási vezetőjével, ahol az ukrán energiavállalat geotermikus energia-kitermelésbe akart kezdeni.

Hunter Biden ügyvédje szerdán tagadta, hogy ügyfele helytelenül cselekedett volna és közölte, hogy a Burisma igazgatósági tagjaként többek mellett fordult az amerikai diplomatához is, hogy személyes találkozó jöhessen létre Toszkána vezetőjével. Abbe Lowell állítása szerint egy "megfelelő kérésről" volt szó, de nem jött létre találkozó, és üzlet sem, a megkeresés pedig csak a személyes kapcsolatfelvétel elősegítésére irányult.

A Fehér Ház állítása szerint Joe Biden, aki 2016-ban alelnök volt, nem tudott a fia által az olaszországi nagykövethez intézett kérésről.

A dokumentumokról a The New York Times napilap kedden számolt be, amelyekből kiderül, hogy a megkeresésre a nagykövetség kereskedelmi illetékese vonakodva azt válaszolta, hogy "óvatos akarok lenni abban, hogy túl sokat ígérjek".

Hunter Biden 2013-tól 2018-ig volt tagja az ukrán energiaipari vállalat igazgatótanácsának, ami a republikánusok szerint Joe Biden hivatali hatalommal való visszaélését fedi, amiből a Biden-család komoly anyagi előnyhöz jutott. A képviselőház republikánus tagjai a Biden-család üzleti ügyeiről tavaly hivatalos vizsgálatot kezdeményeztek. Joe Biden 2017 januárjáig volt az Egyesült Államok alelnöke, Barack Obama elnöki adminisztrációjának tagjaként.