Hatalmas orosz támadás indult Ukrajna ellen, az ország nagy részén nincs áram és víz

A hírügynökség szerint a légierő közölte az ukránokkal, hogy Oroszország 11 TU-95-ös stratégiai bombázógépet vetett be a levegőben, és megerősítették több rakéta kilövését is.

A Lenta.ru már azt írja, hogy az orosz fegyveres erők hatalmas rakétatámadást indítottak hadiipari komplexumok (DIC) létesítményei ellen Ukrajna területén, és robbanások hallatszottak számos városban, köztük Kijevben is. Sok helyen áramszünet van.

Délelőtt egész Ukrajnában légiriadót jelentettek be, Lvivből, Krivoj Rogból, Dnyipropetrovszkból, Csernigovból, Harkovból, Odesszából, valamint az ukrán fővárosban is voltak csapások. Kijevben több robbanás is történt a Zhulyany repülőtér közelében. Ennek eredményeként egy ipari létesítmény megrongálódott az ország Poltava régiójában. A Khmelnitsky régióban egy infrastrukturális létesítmény is megsérült.

A helyi hatóságok robbanásokról számoltak be az északnyugati Lutszk városában, és közölték, hogy egy lakóház megsérült, és ellenőrzik az esetleges áldozatok számát. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket vetettek be, miután Oroszország Ukrajna nyugati részén és a lengyel határ közelében lévő területeket is célba vett.

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett videó-képernyőfelvételen az orosz erők rakétatámadást indítanak az ukrán fegyveres erők ellen az oroszországi Kurszki területen 2024. augusztus 8-án

Fotó: AFP - Russian Ministry of Defense

Az ukránok már egy ideje számítottak egy nagyobb orosz rakétatámadásra

A Reuters szerint az amerikai nagykövetség a múlt héten figyelmeztetést adott ki, hogy az ukrán függetlenség napja körül - amelyet Ukrajna szombaton ünnepelt - fokozottan fennáll egy orosz támadás veszélye.

Ukrajna maga is fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásait Oroszország ellen, hogy megpróbáljon visszavágni Moszkvának.

Az ukrán energiaügyi minisztérium nehéznek nevezte az áramszünetekkel járó helyzetet

Ukrajna számos városában áramkimaradás kezdődött a robbanások után. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, hogy a főváros számos kerületében áramszüneteket regisztráltak.

Sürgős áramszüneteket vezettek be Mikolajiv régióban is. A DTEK energiacég az Ukrenergóra hivatkozva jelezte, hogy lehetetlen előre megjósolni a vészleállást. Egy másik energetikai szervezet, a YASNO szintén energetikai rendszerek elleni támadásokat jelentett be. Áramkimaradások is előfordultak a vasúti infrastruktúrában a különböző régiókban - jelentette az Ukrán Vasutak. Azt is közölték, hogy a lvivi régióban lévő Stryi városa elleni támadás következtében erős detonáció történt, és a városban kialudt a fény.