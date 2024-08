Időutazónak tartják ezt a fiatal huszonéves férfit

Az Instagramon küldték el a fotót, mivel valaki azt hitte, hogy én vagyok az. Egy gallérokkal foglalkozó weboldalon látták. Leesett az állam, amikor rájöttem, hogy nem én vagyok, ugyanolyan a hajunk, az arcformánk, az orrunk és az öltözködési stílusunk. Amikor a neten rákerestem a képre, tudtam, hogy nem hamisítvány, és valójában 115 évvel ezelőtt készült. Mindig is a 19. századi korszak megszállottja voltam, a ruhatáramat és az életstílusomat is ennek szenteltem, és most már tudom, az előző életem miatt van így