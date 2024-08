Az algériai férfit bokszkarrierje kezdetén nyilvánították nővé

Minden bizonyossággal kijelenthető, hogy az algériai Imane Khelif férfi – erről ír a Vadhajtások. A férfi a női ökölvívásban indul a párizsi olimpián, holott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) szerint XY kromoszómával rendelkezik, ezt mutatták ki egyértelműen a korábban elvégzett nemi tesztek. A lap felidézi, hogy Imane Khelif első mérkőzésén 46 másodperc után megalázóan verte az olasz Angela Carinit. A tiltakozások ellenére továbbra is nőnek nyilvánítják Imane Khelifet.

Imane Khelif

Fotó: AFP

Mint írják, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint a férfi nő, mert az útlevelében nő szerepel. Azonban most kiderült: lehetséges, hogy az útlevelet egy hamisított születési okmány nyomán bocsáthatták ki. Nyilvánosságra hozták ugyanis Imane Khelif születési anyakönyvi kivonatát, aki állítólag 1999-ben született, a neménél pedig az szerepel, hogy nő.

A lap arról is ír, hogy a The India Express egy csapata meglátogatta Khelif apját Algériában, ahol elemezték is a dokumentumot. Megállapítható, hogy a születési év valóban 1999, bár az arab kézírással írt születési dátumot nem lehet pontosan megfejteni. A vizsgálat alapján elmondható, hogy valószínűleg a dokumentumot nem 1999-ben, hanem sokkal később 2018-ban állíthatták ki.

A kiállítás dátuma résznél: 2018/04/01 áll, ami körülbelül 19 évvel van a születése után. Mindebből pedig az következik, hogy Imane Khelifet hivatalosan csak 2018-ban nyilvánították nővé - éppen időben az ökölvívó karrierje kezdetekor.

A dokumentumról készült képeket ide kattintva nézheti meg.