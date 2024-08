Így jutott fel egy férfi kétszer is jegy nélkül a repülőgépre

Miután az első alkalommal feltartóztatták, egy nappal később már sikerült fizetés nélkül repülőn eljutnia Svédországba. A rendőrség nyomozást indított a 39 éves norvég férfi ellen betörés, illetve a viteldíj megfizetésének elkerülésének gyanújával. Az ügyről elsőként a Bild című német lap írt.

A férfi állítólag olyan közel állt egy másik utas mögött, hogy mindketten együtt jutottak át az automatikus jegyellenőrzésen. A csalásra csak azért derült fény, mert a járat tele volt, és a norvégnak nem volt ülőhelye.

A nyomozás szerint a férfi érvényes jegy nélkül augusztus 4-én sikeresen át tudott jutni a biztonsági ellenőrzésen, majd szorosan egy másik utas mögött haladva feljutott egy Hamburgba induló repülőgépre. Első kísérlete azonban kudarcot vallott még a felszállás előtt, mert nem volt hely a gépen, s a légitársaság személyzete átadta őt a hatóságoknak. Egy nappal később a bliccelő azonban már sikerrel járt, mivel voltak szabad ülőhelyek a repülőgépen, és eljutott Svédországba.

Igaz, így is lebukott, mert Stockholmba érkezve felhívta magára a figyelmet azzal, hogy rögtön vissza akart térni Münchenbe.

A repülőtéri személyzet bejelentésére a férfit ismét a hatóságoknak adták át, akinél találtak egy tíz centiméteres pengéjű kést is. A német hatóságok most azon vannak, hogy kiderítsék, a férfi hogyan juthatott át kétszer is sikeresen a biztonsági ellenőrzésen. Eddigi értesülések szerint a norvég férfi nem jelentett veszélyt senkire sem. Sebastian Pinta rendőrségi szóvivő a BILD-nek elmondta:

A müncheni repülőtér rendőrsége birtokháborítás és közlekedési csalás miatt nyomoz a 39 éves norvég állampolgár ellen.

Korábban arról is írtunk, hogyan készülhetünk fel a váratlan helyzetekre, ha repülővel utazunk - hasznos tanácsok.