Elképesztő titok derült ki: UFO-t látott John Lennon

Meglepő történetről ír a Bors Online: John Lennon egyik barátnőjének elmondása szerint ő és az énekes egy alkalommal együtt láttak egy furcsa égi jelenséget – a nő állítása szerint UFO-t.

May Pang 1973-ben kezdett el randizni a legendás zenésszel, John Lennonnal. A nő személyi asszisztensként dolgozott a férfi mellett, közelebbi, a munkakapcsolaton túlmutató viszonyban abban a rövid időszakban álltak, amikor a Beatles egykori énekese szakított feleségével, Yoko Onóval. May Pang bizonyára a közösen töltött idejük minden apró mozzanatára emlékszik, de vélhetően az egyik legemlékezetesebb az a New Yorkban töltött este,

amikor John Lennon és ő földönkívüli eredetű égi jelenséget láttak.

A nő még soha senkinek nem beszélt arról az estéről, függetlenül attól, hogy rajtuk kívül mások is észlelték a jelenséget.

Az éjszakára visszaemlékezve a nő ezt mesélte: „Nem voltunk magasan, ahogy azt a legtöbb ember gondolná. Valójában a pizzafutárra vártam, hogy kiszállítsa a pizzánkat. És ő (John Lennon) meglátta ezt a dolgot, és azt mondta »Ó, ez egy villogó fény«.”

A zenész maga mellé hívta barátnőjét, hogy megbizonyosodjon róla, nem csak ő észleli a különös jelenséget, ami May Pang elmondása szerint nagyon közel hozzájuk, alig két-három emelettel magasabban lebegett a fejük felett.

Nem a páros volt az egyetlen, aki bizarr felfedezést tett azon az éjszakán. Mint John Lennon egykori barátnője elmondta, ugyanabban a lakótömbben mások is jelentéseket tettek a rejtélyes jelenségről.

A különöse tapasztalat komoly hatást gyakorolt Lennonra. Később úgy döntött, dokumentálja a történteket a „Walls and Bridges” című albumán.

UFO-k illetve megmagyarázhatatlan égi jelenségek észlelése meglepően gyakori, különösen úgy, ha figyelembe vesszük, hogy nem minden eset kap nyilvánosságot. Sőt, miként az Origo összeállításában bemutatta, bár eleinte főleg az Egyesült Államokból érkeztek jelentések idegen űrhajókról, de később sok más országban is észleltek földönkívülieket. Ezeket a megfigyeléseket sokáig nem vették komolyan, és leginkább az emberi tudatlanságnak, illetve fantáziának tudták be őket.