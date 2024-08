Megszavazták Kamala Harrist a demokraták

Egy formális név szerinti szavazással hivatalosan is a Demokrata Párt elnökjelöltje lett Kamala Harris jelenlegi alelnök. A szavazásra a Demokrata Nemzeti Konvenció (DNC) második estéjén került sor. Magát az eseményt azonban maga Harris otthagyta, és inkább Milwaukee városában (az egy hónappal ezelőtti Republikánus Nemzeti Konvenció helyszínén) tartott választási gyűlést.

Ez azért is érdekes, mert ezen az estén szólt a DNC vendégeihez Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama. A korábbi elnöki pár nem állt ki egyértelműen Harris mellett, amikor Joe Biden visszalépett a javára. Harris lépése pedig a Demokrata Párton belüli szakadást is jelezhet – mutat rá a New York Post amerikai napilap.

Sem Obama, sem Biden nem hiszi, hogy Harris megnyerheti az amerikai elnökválasztást

– írja a New York Post egy a Biden családhoz közeli forrásra hivatkozva. Obama azt szerette volna, ha a DNC-n választják ki az elnökjelöltet.

Barack Obama beszédében kifejtette, egyik legjobb döntésének nevezte, hogy Joe Bident kérte fel alelnökének, és méltatta a leköszönő elnök tevékenységét.

Felesége, Michelle Obama beszédében a Republikánus Párt jelöltje, Donald Trump volt amerikai elnököt támadta hevesen. A korábbi first lady nőgyűlölőnek és rasszistának nevezte Trumpot. Majd megvádolta azzal is, hogy megválasztása esetén csökkentené az egészségbiztosítási kiadásokat.

Ugyanezzel vádakkal illette Trumpot Bernie Sanders vermonti szenátor is, aki 2016-ban és 2020-ban is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Azonban az állítások nem felelnek meg a valóságnak: Donald Trump több alkalommal is hangsúlyozta, hogy nem tervez csökkentéseket a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási programokban.

A demokrata kampány azonban előszeretettel terjeszti mind ezt az állítást, valamint azt is, hogy első elnöksége alatt Trump megkurtította a szociális programokat - írja a Magyar Nemzet.

Ezt azonban épp a baloldal, a The Washington Post amerikai napilap cáfolta meg.

A Harris-Walz-kampány álságos és félrevezető. Gyakorlatilag az összes Trump által javasolt „csökkentés” Medicare [egészségbiztosítási programban] jó kormányzati erőfeszítés volt, amelynek célja a költségek csökkentése és a program stabilabb pénzügyi alapokra helyezése volt, sőt, néhány ötletet Obamától kölcsönöztek



– írja a baloldali lap.