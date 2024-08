Németországi terror: Európa-szerte egyre több a késes támadás

Thorsten Fleiss helyi rendőrparancsnok közölte: az ejtett sebek és a köztéri kamerák által készített, de nehezen kivehető felvételek alapján a támadó találomra választotta ki áldozatait, és kifejezetten a nyakukon akarta megsebesíteni őket. Tim Kurzbach, a város polgármestere kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak. Mint mondta: Solingent letaglózta a félelem és a gyász.

Olaf Scholcz is megdöbbent

Teljes döbbenet

Olaf Scholz német kancellár kifejezte megdöbbenését a késes támadás miatt, és hangsúlyozta - még az őrizetbe vétel előtt -, hogy „az elkövetőt gyorsan el kell fogni, és a törvény teljes szigorával le kell rá sújtani”. „A solingeni támadás szörnyű bűneset, teljesen felzaklatott. Gyászoljuk az áldozatokat és együttérzünk a családjukkal. A sebesülteknek mielőbbi felépülést kívánok” – írta Scholz az X-en.

Nancy Faeser belügyminiszter – szintén az X-en – kijelentette - szintén a terrorista elfogása előtt -: a német hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elfogják a brutális támadás elkövetőjét, és tisztázzák a bűncselekmény indítékát. A miniszter a szövetségi kormány támogatásáról biztosította Észak-Rajna-Vesztfália rendőrségét munkájában. Hozzáfűzte, hogy az ügyben folyamatos kapcsolatban áll Herbert Reul tartományi belügyminiszterrel. Frank-Walter Steinmeier német elnök is hasonlókat írt közleményében, mint a kancellár. ”Fogjunk össze a gyűlölet és az erőszak ellen!„ – tette hozzá.

Alaposan kiosztották Ursula von der Leyent

Ursula von der Leyen az alábbiakat posztolta az X-en:

Mélységesen megdöbbentett a solingeni brutális és alattomos támadás. Gondolataim a halottak és a sérültek családjával vannak, akiknek mielőbbi felépülést kívánok. Köszönetet mondok a mentőszolgálatoknak és a rendőrségnek. A lehető leghamarabb tisztáznunk kell a bűncselekmény hátterét.

Majd pedig az alábbi kommentek érkeztek az EB elnökének bejegyzéséhez:

Ezentúl csak az AfD! Csak, hogy a jövőben ne legyen szükség ilyen üres frázisokra.

Az EU fanatikusan támogatja az illegális bevándorlást, nem pedig az európai születésszámba való befektetést. Ön egy csaló, fanatikus, mert a démonizált Agenda 2030 elpusztítja azt, ami Európából megmaradt, milyen szégyenletes szervezet.

Hány embert vagy még hajlandó feláldozni, mielőtt végre cselekedne? Hány embert vezetnek még az iszlamista mészárláshoz? Hány gyermeket fognak még árván hagyni, mielőtt elismerik, hogy a jelenlegi politika kudarcot vallott?

A sokszínűség nem erősség.

Az ön politikája, a pártoké, a koalíciód (szocialisták és zöldek) és Merkel politikája hozta mindezt. Ha megvédte volna a határokat, és nem engedte volna be ezeket az illegálisokat, ez nem történne meg. Ön egy nem biztonságos kontinenssé változtatja Európát, amikor még soha nem volt az.

Ártatlan európaiak vére van a kezeden. Beengedted ezeket a gazembereket, és tárt karokkal fogadtad őket.

Wir schaffen das. Nicht. (Wir schaffen das volt Merkel jelmondata: Meg tudjuk csinálni - nicht/nem!)

Gulyás: Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkapja

A németországi késes támadás is jól mutatja, hogy mennyire elhibázott Brüsszel migrációs politikája, és kiket akarnak betelepíteni Magyarországra. Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy "beengedjük a migránsokat" – minderről még Gulyás Gergely a csütörtöki Kormámyinfón, kifogásolva: úgy rónak ki Magyarországra szankciót a tranzitzónák gyakorlata miatt, hogy közben ezt "a jó magyar gyakorlatot" részben az új menekültügyi egyezmény is átvette. Elmondta: a bel- és az igazságügyi tárca vezetője megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ha Brüsszel továbbra is olyan szabályozást akar kikényszeríteni, amely nem teszi lehetővé a migránsok feltartóztatását, akkor minden migránsnak ajánlják fel a magyar határon, hogy "az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket".

Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkaphatja, Magyarország nem kíván a végtelenségig napi bírságot fizetni, hanem lehetővé teszik, hogy akik szeretnének, azok egyirányú jegyet kaphassanak Brüsszelbe, ahol aztán az Európai Bizottsággal nyugodtan tárgyalhatnak a saját ellátásukról.

A Miniszterelnökség azt is elárulta, hogy Brüsszel 700 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, mert 2015 óta ennyit költött az ország határvédelemre, és ennek az összegnek eddig mindössze egy százalékát térítették meg.