Kigyulladt egy ház, miután a család kutyája szétrágott egy akkumulátort - videó

A lítium-ion akkumulátorok arról ismertek, hogy kis helyen jelentős mennyiségű energiát tárolnak, azonban amikor ez az energia kontrollálatlanul felszabadul, hőt termelhet (mérgező gázokat is) és akár robbanáshoz is vezethet. Ezek az incidensek különböző okok miatt következhetnek be, például extrém hőhatásnak való kitettség, az akkumulátor fizikai sérülése, túltöltés vagy akár nem kompatibilis töltő használata miatt