Meghalt egy 3 éves kisfiú a forró autóban, miután apja magára hagyta

A fiút kedden találták meg a Michigan állambeli Kalamazoo megyében egy szupermarket mellett parkoló terepjáróban, apja állítása szerint munka után megállt ott, hogy gyorsan bevásároljon. A Kalamazoo megyei seriff hivatala hőséggel kapcsolatos incidensként kezeli a gyermek halálát, olvasható a Mirroron megjelent cikkben.

A vizsgálat most folyik, a seriffhivatal igyekszik kideríteni, mennyi ideig állt az autó a parkolóban. A megyei seriff hivatala jelenleg nem tud további tájékoztatást adni.

Az eset Vicksburgban, egy Kalamazoo megyei kisvárosban történt, a hőmérséklet kedden elérte a 30 fokot. Ha bebizonyosodik, hogy hőség okozta haláleset akkor ez lesz az első az ezzel kapcsolatos haláleset idén Michiganben, a Kids and Car Safety nemzeti gyermekbiztonsági érdekképviseleti csoport állítása alapján.

Továbbra is tisztázatlan, hogy az ügyészek szándékoznak- e vádat emelni a fiú apja ellen, miközben a nyomozás még folyamatban van.

Egész évben felelőtlenség az autóban hagyni egy gyereket, még akkor is, ha a kocsi ablakai résnyire le vannak húzva. Hőségben pedig akár halált is okozhat, csupán néhány percig is bent hagyni egy gyereket az autóban. 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki a kocsiban, még akkor is, ha kint 26-27 fok van. Egy olyan napon pedig, amikor 30 fok feletti a hőmérséklet a szabadban, elég 10 perc is, hogy 70 fokosra forrósodjon az autó belseje. Ennek ellenére is vannak olyan felelőtlen szülők, akik több órára is az autóban hagyják a gyerekeiket, akik sok esetben már nem élnek, mikor rátalálnak a hozzátartozói.

Arról is írtunk, hogy júliusban egy forró kocsiban hagytak egy csecsemőt Rotterdamban. A mentők percekig küzdöttek a baba életéért, de már túl késő volt, a gyerek teljesen kiszáradt és meghalt. Nem sokkal később a rendőrök letartóztattak egy férfit, akit hétfő este kihallgattak. A rotterdami rendőrség kezdetben nem volt hajlandó megmondani, hogy milyen kapcsolatban áll a kisbabával, és hogy rendelkezik-e belga állampolgársággal. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy ő volt a gyerek apja.